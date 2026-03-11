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ΙΝΣΕΤΕ: Πρωτιά της Ελλάδας στις αξιολογήσεις ξενοδοχείων στη Μεσόγειο το 2025
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13:11 - 11 Μαρ 2026

ΙΝΣΕΤΕ: Πρωτιά της Ελλάδας στις αξιολογήσεις ξενοδοχείων στη Μεσόγειο το 2025

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Στην περιοδική μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο: «Αξιολόγηση Ικανοποίησης Πελατών Ξενοδοχείων στην Ελλάδα και σε Ανταγωνίστριες Χώρες» παρουσιάζεται η ικανοποίηση πελατών σε ελληνικά ξενοδοχεία σε σύγκριση με ανταγωνίστριες χώρες (Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Κύπρος) κατά τη θερινή σεζόν (Απρίλιος-Οκτώβριος) του 2025.

Η ανάλυση περιλαμβάνει την πορεία του Δείκτη GRI, ποιοτικούς δείκτες, αναφορές πελατών, και εξέταση σχολίων ανά περιοχή, είδος προορισμού και κατηγορία αστεριών. Τα στοιχεία προέρχονται από την Shiji Review Pro, εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαδικτυακή φήμη ξενοδοχείων.

Καταγράφεται:

  • Πρωτιά της Ελλάδας στις αξιολογήσεις ξενοδοχείων στη Μεσόγειο κατά τη θερινή περίοδο (Απρ.-Οκτ.) 2025.
  • Η υψηλή συνολική ικανοποίηση των επισκεπτών αντικατοπτρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας στην ξενοδοχειακή εμπειρία.
  • Υψηλές αξιολογήσεις στις διαστάσεις: φιλοξενία/εξυπηρέτηση, καθαριότητα ξενοδοχείου και τοποθεσία.
  • Η "μικρή κλίμακα" ως συγκριτικό πλεονέκτημα: Οι Κυκλάδες στους νησιωτικούς προορισμούς και η Ήπειρος στην ηπειρωτική χώρα ηγούνται στις αξιολογήσεις, αναδεικνύοντας τη δυναμική των μικρότερων καταλυμάτων και της τοπικής φιλοξενίας.
  • Premium προορισμοί: Η Μύκονος καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης ανάμεσα σε διεθνείς premium προορισμούς και ακολουθεί η Σαντορίνη.
  • Μαζικοί προορισμοί «Ήλιος & Θάλασσα»: Νάξος, Πάρος και Χαλκιδική επιβεβαιώνουν το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.
  • Συνολικά θετική εικόνα της τουριστικής εμπειρίας: Τα θετικά σχόλια (670 χιλ.) είναι υπερδιπλάσια των αρνητικών (313 χιλ.).
  • Στα θετικά σχόλια, δίνεται έμφαση στη γαστρονομία.
  • Στα αρνητικά σχόλια, καταγράφονται περιθώρια βελτίωσης σε διαστάσεις όπως η σχέση ποιότητας-τιμής (VFM), επιπλέον χρεώσεις (ξαπλώστρες/φόροι), η ποιότητα των ποτών, οι τεχνικές εγκαταστάσεις, ο κλιματισμός και θέματα νερού.
  • Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η μικρή κλίμακα, η ελληνική φιλοξενία και η γαστρονομία αποτελούν βασικούς παράγοντες της ταυτότητάς μας, αλλά και διαφοροποίησης της χώρας από τον διεθνή ανταγωνισμό.Τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να ενισχυθούν μέσα από βιώσιμες πρακτικές ανάπτυξης.

Κατάταξη Ελλάδας έναντι των ανταγωνιστών

  • Η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά την πρώτη θέση στον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI 87%) ξενοδοχείων με εξαίρεση τον Μάιο, όπου υποχωρεί στη δεύτερη θέση πίσω από την Κύπρο.
  • Η σταθερότητα αυτή αντανακλά την ικανότητα παροχής μιας υψηλής ξενοδοχειακής εμπειρίας ακόμη και στους μήνες αιχμής.
  • Η Ιταλία και η Ισπανία διαμορφώνουν τη μεσαία ζώνη της κατάταξης (3η/4η θέση) με σχετικά σταθερή παρουσία καθόλη τη θερινή περίοδο.
  • Στις χαμηλότερες θέσεις κατατάσσονται η Τουρκία (5η θέση) και η Γαλλία (6η θέση), ενώ η Κύπρος εμφανίζει αξιοσημείωτη μεταβλητότητα (1η θέση τον Μάιο & 4η θέση τον Αύγουστο ) στην κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν.

Ανάλυση διαστάσεων ξενοδοχειακής εμπειρίας

  • Οι υψηλές αξιολογήσεις στις κατηγορίες καθαριότητα (91%) και φιλοξενία/εξυπηρέτηση (90%) αποτελούν βασικά στοιχεία αυτής της διάκρισης.
  • Ωστόσο, η χώρα υπολείπεται της Τουρκίας σε επιμέρους διαστάσεις όπως η σχέση ποιότητας–τιμής (85% έναντι 88%) και το δωμάτιο (86% έναντι 87%).
  • Η θετική εμπειρία των επισκεπτών αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχολίων, με κυρίαρχες τις εξής:
    • Γαστρονομία (Φαγητό–Ποτό): Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε 161 χιλ. θετικές αναφορές, με τον όρο «φαγητό» να αποτελεί την πιο συχνή λέξη θετικού προσήμου.
    • Φιλοξενία και Eπίπεδο Eξυπηρέτησης: Το «Προσωπικό» συγκέντρωσε 86 χιλ. θετικές αναφορές, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εξυπηρέτησης στην ικανοποίηση των επισκεπτών.
    • Εγκαταστάσεις: Σημαντική συγκέντρωση θετικών αναφορών καταγράφηκε στην κατηγορία «Εγκατάσταση», με επίκεντρο τον όρο «Ξενοδοχείο».
    • Συνολική Εμπειρία: Η γενική εντύπωση των επισκεπτών από τη διαμονή τους παραμένει σε υψηλά επίπεδα.
  • Στα αρνητικά σχόλια, οι κύριες αιτίες δυσαρέσκειας σχετίζονται με τα εξής::
    • Ποιότητα Ποτών: Τα «ποτά» αποτελούν το συχνότερο θέμα αρνητικής κριτικής, με παράπονα που αφορούν τόσο στην ποιότητα όσο και στο κόστος τους.
    • Κόστος και Επιπλέον Χρεώσεις: Οι αρνητικές αναφορές επικεντρώνονται στην τιμολογιακή πολιτική συμπληρωματικών υπηρεσιών, όπως οι ξαπλώστρες, τα ποτά και ο περιβαλλοντικός φόρος.
    • Τοπικές Μετακινήσεις: Καταγράφεται δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος και τη δυσκολία εύρεσης ταξί.
    • Λειτουργικά Ζητήματα Δωματίων: Ο κλιματισμός αναδεικνύεται ως το κύριο πρόβλημα στην κατηγορία «Δωμάτιο».
    • Τεχνικές Εγκαταστάσεις: Εντοπίζονται ζητήματα που σχετίζονται με το νερό, περιλαμβάνοντας την παροχή πόσιμου νερού και τη θερμοκρασία στις πισίνες.
    • Υποδομές και Συντήρηση: Περιλαμβάνονται αναφορές που σχετίζονται με την παλαιότητα των χώρων, ενώ στην κατηγορία «Καθαριότητα» κυριαρχούν παράπονα για ελλιπή υγιεινή.
  • Σημειώνεται ότι τα θετικά σχόλια είναι υπερδιπλάσια από τα αρνητικά (670 χιλ. έναντι 313 χιλ.).γεγονός που ενισχύει τη συνολικά θετική εικόνα της τουριστικής εμπειρίας και επιβεβαιώνει ότι, παρά τις επιμέρους αδυναμίες που καταγράφονται, η κυρίαρχη αντίληψη των επισκεπτών παραμένει θετική.

Οι αξιολογήσεις ανά προορισμό

  • Οι Κυκλάδες και η Ήπειρος αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίες περιοχές. Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δυο αυτές περιοχές χαρακτηρίζονται από μικρού μεγέθους ξενοδοχεία και έντονο στοιχείο τοπικότητας.
  • Τα Ιόνια Νησιά, τα Δωδεκάνησα, η Αττική και η Δυτική Ελλάδα είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες, παραμένοντας όμως σαφώς υψηλότερα από το όριο για καλή βαθμολογία.
  • Γενικά, όλες οι περιοχές είχαν βαθμολογία μεγαλύτερη από 80% που θεωρείται το όριο για την πολύ καλή βαθμολογία.
  • Ειδικότερα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Ήπειρος (93%) και η Δυτική Μακεδονία (90%) ηγήθηκαν στους ποιοτικούς δείκτες με κορυφαίες βαθμολογίες στην φιλοξενία/εξυπηρέτηση και την καθαριότητα. Η Αττική με GRI 85% και η Δυτική Ελλαδα με με GRI 84%. κατέγραψαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες.
  • Στη νησιωτική Ελλάδα, οι Κυκλάδες ξεχώρισαν με το υψηλότερο GRI (91%) και κορυφαίες επιδόσεις σε διαστάσεις της εμπειρίας όπως η καθαριότητα (95%), η φιλοξενία/ξυπηρέτηση (94%) και η τοποθεσία (94%). Αντίθετα, τα Ιόνια Νησιά και τα Δωδεκάνησα παρουσίασαν τις χαμηλότερες επιδόσεις (GRI 85%).
  • Ως προς τις ειδικότερες κατηγορίες προορισμών, στους πιο πολυτελείς, η Μύκονος (GRI 93%) και η Σαντορίνη (GRI 90%) ηγήθηκαν στις αξιολογήσεις ανάμεσα σε διεθνείς «premium» προορισμούς.
  • Στους πιο μαζικούς προορισμούς για το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα», η Νάξος (GRI 90%), η Πάρος (GRI 88%) και η Χαλκιδική (GRI 88%) κινήθηκαν σημαντικά υψηλότερα από τον εγχώριο και διεθνή ανταγωνισμό.

Οι αξιολογήσεις ανά κατηγορία αστεριών

  • Ανά κατηγορία αστεριών, τα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων στην Ελλάδα ξεχώρισαν με τον υψηλότερο δείκτη ικανοποίησης (89%), ακολουθούμενα από τα 3 αστέρων (87%) και τα 1 και 2 αστέρων (86%).
  • Ιδιαίτερα ικανοποιητικές οι αξιολογήσεις στην καθαριότητα στα 5 αστέρων (92%) και η σχέση ποιότητας–τιμής στα 1 και 2 αστέρων (87%), αναδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το επίπεδο καταλύματος.
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