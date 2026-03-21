Ελληνόκτητα πλοία με σιτηρά πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη έχει δώσει άδεια σε περιορισμένο αριθμό φορτηγών πλοίων που μεταφέρουν σιτηρά και άλλα αγροτικά προϊόντα να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η S&P Global αναφέρει ότι παρατηρείται «σημαντική αύξηση στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου που κινούνται προς ανατολικά μέσω του Στενού». Τουλάχιστον 11 πλοία έχουν εκφορτώσει στο ιρανικό λιμάνι Ιμάμ Χομεϊνί, έναν κρίσιμο εμπορικό κόμβο στα βόρεια του Κόλπου που διασχίζει το Στενό, όπως καταγράφει η εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Η πλειονότητα των πλοίων που περνούν από το Στενό είναι μεταφοράς χύδην φορτίου, με επικεφαλής μια σειρά μονάδων τύπου Panamax, όπως τα MDL KAMRAN (72,5k dwt), LH ANTHEA (76,8k dwt), MINOAN SKY (75,1k dwt), GEORGIA T (80,4k dwt), BAILIAN STAR (76,6k dwt), MINOAN DIGNITY (76,8k dwt) και BROAD RICH (77,6k dwt). Μία αξιοσημείωτη περίπτωση ήταν το STAR GWYNETH – ένα Panamax 87,2k dwt – το οποίο επλήγη την περασμένη εβδομάδα εντός των υδάτων του Κόλπου. Μέχρι τις 15 Μαρτίου είχε διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ναυπηγείο δεξαμενισμού στο Ομάν.

Οι κινήσεις αυτές συμπληρώθηκαν από μεγαλύτερες μονάδες, όπως το LACON (88,3k dwt, Over-Panamax), καθώς και από μικρότερα εξειδικευμένα πλοία, όπως το CHUN SHUN 1 (10,3k dwt, open hatch carrier).

Η περιορισμένη διέλευση επιτρέπεται καθώς το Ιράν εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, ενώ η εγχώρια γεωργική παραγωγή έχει ήδη πληγεί από την ξηρασία πριν ξεκινήσει η σύγκρουση.

Ως εκ τούτου, το κόστος των τροφίμων έχει εκτοξευτεί, με τον πληθωρισμό να φτάνει το 47,5% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο.

Σε όρους ιδιοκτησίας, Έλληνες και Κινέζοι διαχειριστές εμφανίζονται ιδιαίτερα ισχυροί στις μεταφορές χύδην ξηρού φορτίου, ενώ οι κινήσεις δεξαμενόπλοιων παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση προς διαχειριστές υπό κυρώσεις ή μη παραδοσιακούς.

Συμφωνα με τα στοιχεία της AXSmarine, από την περασμένη Παρασκευή, 25 πλοία έχουν διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ βάσει παρακολούθησης AIS, με τη δραστηριότητα να παραμένει ιδιαίτερα επιλεκτική και άνιση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών. Η πλειονότητα αυτών των κινήσεων καταγράφηκε στη διαδρομή από δυτικά προς ανατολικά, με 15 πλοία να εξέρχονται από τον Περσικό (Αραβικό) Κόλπο.

Συνολικά, παρότι ένας μικρός αριθμός πλοίων συνεχίζει να εξέρχεται από τον Κόλπο, η κυκλοφορία παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα συνήθη επίπεδα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την όρεξη ανάληψης κινδύνου ανά επιμέρους τομέα. Στην αντίθετη κατεύθυνση, 10 πλοία καταγράφηκαν να διέρχονται από ανατολικά προς δυτικά τις τελευταίες 7 ημέρες. Σε αυτά περιλαμβάνονται το SALUTE (75,4k cbm πλοίο LPG, μέρος του στόλου υπό κυρώσεις) και το GULF KING (8,6k dwt πλοίο πολλαπλών χρήσεων – MPP).