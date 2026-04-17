Ορμούζ: Περίπου 20 πλοία διέρχονται από τα Στενά μετά το άνοιγμα

Σημάδια σταδιακής επανεκκίνησης της ναυσιπλοΐας καταγράφονται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς δεκάδες εμπορικά πλοία κινούνται προς την έξοδο του Κόλπου, μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης για πλήρη επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού στο πλαίσιο της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Περίπου 20 πλοία, ανάμεσά τους πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, φορτηγά χύδην φορτίου και δεξαμενόπλοια, καταγράφηκαν το βράδυ της Παρασκευής να κινούνται στον Περσικό Κόλπο με κατεύθυνση την έξοδο μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δεδομένα από συστήματα παρακολούθησης ναυσιπλοΐας.

Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ άνοιξε εκ νέου, σε συνέχεια της συμφωνίας εκεχειρίας στον Λίβανο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «σε συνάρτηση με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θεωρείται πλήρως ελεύθερη για όσο διαρκεί η εκεχειρία, μέσω της καθορισμένης διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

{https://x.com/WatcherGuru/status/2045201009127969040}