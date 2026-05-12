Μελίνα Τραυλού για Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία των Ελλήνων ενώνει τον κόσμο

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, με αφορμή τα Ποσειδώνια 2026, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας ως παράγοντα παγκόσμιας σταθερότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων και κρίσεων. Τονίζει ότι η ναυτιλία διατηρεί την παγκόσμια οικονομία σε λειτουργία, μεταφέροντας κρίσιμα αγαθά όπως τρόφιμα, ενέργεια και φάρμακα, ενώ η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας αποτελεί διεθνή συλλογική ευθύνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στη θέση της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου, υπογραμμίζοντας τον ηγετικό της ρόλο και την αξιοπιστία της σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, επισημαίνει τη δέσμευση του κλάδου στην πράσινη μετάβαση, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, νεότευκτα πλοία και εναλλακτικά καύσιμα.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας πρέπει να προχωρήσει με ρεαλισμό, διεθνή συντονισμό και πρακτική εφαρμοσιμότητα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η βιωσιμότητα των θαλάσσιων μεταφορών. Αναφέρεται επίσης στις διεργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) ως κρίσιμη ευκαιρία για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας με ρεαλιστικούς όρους.

Πιο αναλυτικά το φετινό μήνυμα της Μελίνας Τραυλού για τα Ποσειδώνια αναφέρει: «Τα Ποσειδώνια συγκεντρώνουν στην Ελλάδα, πατρίδα της ισχυρότερης ναυτιλίας, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία ενός κλάδου που δεν μεταφέρει μόνο αγαθά και ενέργεια, αλλά διαφυλάσσει την ίδια τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου", σημειώνει η κα Τραυλού και προσθέτει: "Στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, η ναυτιλία λειτουργεί υπό συνθήκες αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης. Οι απειλές κατά της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ναυτικούς αποτελούν πλέον μια νέα πραγματικότητα που δοκιμάζει τις θαλάσσιες οδούς, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, την ενεργειακή ασφάλεια και τη διεθνή οικονομική ισορροπία.

Η ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία της ανθρωπότητας. Η ναυτιλία μεταφέρει τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά αγαθά, σε κλίμακα και με αποδοτικότητα που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από κανένα άλλο σύστημα μεταφοράς.

Για τον λόγο αυτό, η θαλάσσια ασφάλεια αποτελεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και συλλογική ευθύνη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των εμπορικών πλοίων και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας οφείλει να είναι αδιαπραγμάτευτο καθήκον της διεθνούς κοινότητας.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η Ναυτιλία των Ελλήνων, εκπροσωπώντας σχεδόν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από το 60% του στόλου που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβαιώνει διαχρονικά τη δύναμη, την αξιοπιστία και την προσαρμοστικότητά της.

Η ηγετική αυτή θέση δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Αποτυπώνεται στη διαχρονικά υπεύθυνη και θεσμική στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών απέναντι σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου και της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής. Αποτυπώνεται στη διορατικότητα, στις επενδύσεις και στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες διεθνείς συνθήκες.

Παράλληλα, η Ναυτιλία των Ελλήνων βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης του κλάδου, διαθέτοντας έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο στόλο με ικανότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων διεθνώς. Οι επενδύσεις μας σε νεότευκτα πλοία, καινοτόμες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση και λύσεις μείωσης εκπομπών είναι συνεχείς και ουσιαστικές.

Ωστόσο, η μετάβαση προς την απανθρακοποίηση απαιτεί ρεαλισμό, τεχνολογική ωριμότητα και παγκόσμια σύμπλευση. Δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, ούτε τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας και των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Μια πραγματικά βιώσιμη μετάβαση οφείλει να είναι ασφαλής, πρακτικά εφαρμόσιμη, δίκαιη για όλα τα μέρη και παγκοσμίως λειτουργική.

Οι πρόσφατες συζητήσεις στον ΙΜΟ, στο πλαίσιο της MEPC 84, προσφέρουν στη διεθνή κοινότητα μια δεύτερη ευκαιρία να αποκαταστήσει τη συναίνεση και να εργαστεί προς ένα ρεαλιστικό, κατάλληλο και λειτουργικό παγκόσμιο πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Η τελική επιτυχία αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει την ύπαρξη ασφαλών, διαθέσιμων, οικονομικά βιώσιμων και επαρκών εναλλακτικών καυσίμων σε παγκόσμια κλίμακα.

Η ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι γνωρίζει να πλέει με υπευθυνότητα ακόμη και στα πιο ταραγμένα νερά. Και θα συνεχίσει να το κάνει.

Γιατί η ναυτιλία είναι δύναμη ζωτικής συνέχειας για τον κόσμο. Σε περιόδους κρίσεων, κρατά ανοιχτούς τους δρόμους της συνεργασίας. Σε περιόδους αβεβαιότητας, προσφέρει σταθερότητα. Σε περιόδους μετάβασης, διασφαλίζει ότι η πρόοδος μπορεί να συνεχιστεί.

Σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αποστολή, η Ναυτιλία των Ελλήνων παραμένει στην πρώτη γραμμή. Με τη ναυτοσύνη, την ανθεκτικότητα και την ενότητα που τη χαρακτηρίζουν, θα συνεχίσει να ενώνει τον κόσμο με συνέπεια, όραμα και αίσθημα ευθύνης για τις επόμενες γενιές.

Πάντα Ποντοπόρος.

Πάντα Πρωτοπόρος».