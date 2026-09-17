Euronext Athens: Μήνυμα στην ναυτιλία μέσω... Star Bulk Αθήνας

Η ελληνική ναυτιλία επιχειρεί να κάνει ένα βήμα που μπορεί να αλλάξει τη σχέση της με την εγχώρια κεφαλαιαγορά σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για την ίδια αλλά και με δεδομένο ότι ένεκα και της κρίσης επενδυτές αλλά και απλοί πολίτες κατανοούν τη σημασία της. Παράλληλα, η Αθήνα επιχειρεί, από την πλευρά της, να διεκδικήσει έναν ρόλο που μέχρι σήμερα δεν είχε, δηλαδή, να εξελιχθεί σε χρηματιστηριακό κόμβο για έναν από τους πλέον διεθνοποιημένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Τούτων δοθέντων, η εισαγωγή της Star Bulk Carriers στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με τον κωδικό « SBLK », αποτελεί το πρώτο μεγάλο τεστ αυτής της νέας στρατηγικής. Η ναυτιλιακή διατηρεί παράλληλα την εισαγωγή της στο Nasdaq, μεταφέροντας στην Αθήνα όχι μόνο μια εισηγμένη με παγκόσμια δραστηριότητα, αλλά και ένα νέο μοντέλο σύνδεσης της ελληνικής ναυτιλίας με το εγχώριο επενδυτικό κοινό.

Το μήνυμα, πάντως, από την τελετή έναρξης της διαπραγμάτευσης ήταν σαφές. Όπως δηλαδή τόνισαν όλοι οι ιθύνοντες κατά τους χαιρετισμους τους στην ειδική εκδήλωση στο μέγαρο της Λεωφόρου Αθηνών, η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να αποκτήσει η ελληνική κεφαλαιαγορά μεγαλύτερο διεθνές βάθος και η Αθήνα να γίνει σημείο συνάντησης ελληνικών επιχειρήσεων και διεθνών κεφαλαίων.

Μπουζνά: «Η αγορά είναι ελλιπής χωρίς τις ναυτιλιακές»

Το στοίχημα, μάλιστα, αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο από τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο του Managing Board της Euronext N.V., Στεφάν Μπουζνά. Καλωσορίζοντας τη Star Bulk, υπογράμμισε ότι η Αθήνα μπορεί να εξελιχθεί σε «φυσικό σημείο συνάντησης» της ελληνικής επιχειρηματικότητας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή κεφάλαια, με τη ναυτιλία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Παππάς: «Ήρθαμε στην Αθήνα από επιλογή»

Για τον Πέτρο Παππά, η εισαγωγή της Star Bulk στην Αθήνα δεν ήταν μια κίνηση ανάγκης, αλλά στρατηγική επιλογή. «Ήρθαμε στην Αθήνα από επιλογή», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος εξήγησε ότι η Star Bulk δεν επιδίωξε τη μέγιστη δυνατή αποτίμηση κατά τη δημόσια προσφορά, αλλά θέλησε να αφήσει περιθώριο αξίας και στους νέους μετόχους.

Η ανταπόκριση της αγοράς, όπως ανέφερε, «ξεπέρασε κάθε προσδοκία». Συγκεκριμένα, οι προσφορές έφτασαν τα 656,3 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περισσότερες από έξι φορές τις 4,3 εκατ. μετοχές που διατέθηκαν, ενώ περισσότεροι από 7.500 επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στη διαδικασία.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή, με την εταιρεία να αντλεί περίπου 107,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα να διαμορφώνονται στα 100,4 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές που διατέθηκαν, το 41% κατευθύνθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 59% σε ειδικούς επενδυτές.

Το μήνυμα προς τους επενδυτές

Η Star Bulk επιχειρεί τώρα να μετατρέψει το επενδυτικό ενδιαφέρον της δημόσιας προσφοράς σε μια σταθερή σχέση με την ελληνική αγορά. Έτσι, ο Πέτρος Παππάς δεσμεύθηκε για τη στήριξη της ρευστότητας της μετοχής στην Αθήνα, για χαμηλό λειτουργικό κόστος, για κινήσεις που δημιουργούν αξία για τους μετόχους και για πλήρη διαφάνεια.

Ταυτόχρονα, έθεσε και τα όρια μιας τέτοιας δέσμευσης. Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος που εξαρτάται από την παγκόσμια οικονομία, τους ναύλους και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Παράγοντες που καμία διοίκηση δεν μπορεί να ελέγξει.

Αυτό που μπορεί να ελέγξει, σύμφωνα με τον κ. Παππά, είναι η ίδια η λειτουργία της εταιρείας: «σοβαρή δουλειά, πειθαρχία, εντιμότητα και ευθυγράμμιση με τα συμφέροντα των μετόχων». Και ακριβώς εδώ βρίσκεται ένα από τα κρίσιμα στοιχήματα για την Αθήνα: να αποδειχθεί ότι μπορεί να προσφέρει στις μεγάλες ναυτιλιακές όχι μόνο μια θέση στο ταμπλό, αλλά μια αγορά με βάθος, ρευστότητα και επενδυτικό κοινό.

Ο στόχος

Ο Πέτρος Παππάς δεν έκρυψε ότι βλέπει τη Star Bulk ως κάτι περισσότερο από μια μεμονωμένη εισαγωγή. Όπως είπε, ο στόχος είναι να ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές εταιρείες και, σε επόμενο στάδιο, να δημιουργηθεί ένας ειδικός ναυτιλιακός δείκτης στην Euronext Athens. Με άλλα λόγια, η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα ναυτιλιακό οικοσύστημα στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Σημειώνεται ότι η Star Bulk διαθέτει σήμερα στόλο 145 πλοίων, έχοντας ξεκινήσει πριν από περίπου 20 χρόνια με μόλις οκτώ. Η εισαγωγή της στην Αθήνα φέρνει πλέον στο ελληνικό χρηματιστηριακό ταμπλό μια εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα και παγκόσμια έκθεση.Και αυτό ακριβώς είναι το μοντέλο που επιχειρεί να προσελκύσει η Euronext Athens, δηλαδή, εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα που μπορούν να συνδέσουν το ελληνικό χρηματιστήριο με μεγαλύτερες δεξαμενές κεφαλαίων.

Το επόμενο μεγάλο βήμα: Capital Maritime Finance

Η Star Bulk, ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί μόνο η αρχή. Στον ορίζοντα βρίσκεται ήδη η επόμενη σημαντική κίνηση από τον όμιλο Μαρινάκη. Η Capital Maritime Finance προετοιμάζει την είσοδό της στην ελληνική αγορά μέσα στον Οκτώβριο, με τη δημόσια προσφορά να τοποθετείται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στην περιοχή των 250-300 εκατ. ευρώ.

Εάν το χρονοδιάγραμμα προχωρήσει όπως έχει σχεδιαστεί, η νέα εισαγωγή θα ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμα της ναυτιλίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα προσθέσει ένα ακόμη μεγάλο όνομα σε μια αγορά που επιχειρεί να διευρύνει τη βάση των εισηγμένων εταιρειών της.Ο όμιλος Μαρινάκη έχει ήδη σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των ομολόγων της Capital Clean Energy Carriers.

Από τρεις εκδόσεις έχουν αντληθεί συνολικά 500 εκατ. ευρώ. Η πιο πρόσφατη, ύψους 250 εκατ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ είχαν προηγηθεί εκδόσεις 150 εκατ. ευρώ το 2021 και 100 εκατ. ευρώ το 2022. Σήμερα παραμένουν σε κυκλοφορία ομολογίες ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ.

Η επόμενη κίνηση, εφόσον υλοποιηθεί, θα μεταφέρει τη σχέση αυτή από την αγορά ομολόγων στο μετοχικό σκέλος, δημιουργώντας μια ακόμη γέφυρα ανάμεσα στη διεθνή ναυτιλία και την ελληνική κεφαλαιαγορά.