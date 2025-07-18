Tagesschau: Η Ελλάδα «από προβληματικό παιδί, μαθητής-πρότυπο»

«Ελλάδα: Από προβληματικό παιδί, μαθητής-πρότυπο» τιτλοφορείται ρεπορτάζ της tagesschau, αναφορικά με την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

«Όπως επισημαίνει ο Κρίστιαν Κοπφ, επικεφαλής των αγορών ομολόγων της Union Investment, το 30% του ΑΕΠ της χώρας εξαρτάται από τον τουρισμό. "Η Ελλάδα είναι μία μικρή οικονομία που εξαρτάται από τον τουρισμό. Κάπως σαν τη Φλόριντα της Ευρώπης. Πολλοί πηγαίνουν εκεί απλώς επειδή είναι όμορφα να ζήσει κανείς στη χώρα”, εξηγεί ο Κοπφ, όπως αναμεταδίδει η DW.

Αρκετά χρόνια μετά την οικονομική κρίση της δεκαετίας του 2010 «η χώρα τα πάει πάλι καλύτερα. Το κράτος έχει εξυγιάνει τον προϋπολογισμό του και μπορεί να δανειστεί και πάλι από τις κεφαλαιαγορές με πιο ευνοϊκές συνθήκες. Με αυτά τα μέσα η Ελλάδα έχει επενδύσει πολύ στις υποδομές της χώρας και με αυτόν τον τρόπο έχει προσελκύσει και πολλούς επενδυτές από το εξωτερικό, όπως αναφέρει ο Μάριαν Βεντ, επικεφαλής του παραρτήματος του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Αθήνα.

"Η γερμανική φαρμακοβιομηχανία Boehringer Ingelheim, για παράδειγμα, αποτελεί το 1% του ΑΕΠ. Οι γερμανικές εταιρείες συνολικά αποτελούν περίπου το 5% του ΑΕΠ, επομένως η Γερμανία έχει επενδύσει στη χώρα”.

Η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στη χώρα με 20%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία. Πέραν του τουρισμού υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι κλάδοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον στη μικρή χώρα: η ψηφιοποίηση, η ενέργεια και ο υγειονομικός κλάδος», συνεχίζει η tagesschau.

Πέραν του τουρισμού, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συμβάλλει και το γεγονός ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε κόμβο διαμετακομίσεων μέσω του λιμανιού του Πειραιά, τις δυνατότητες του οποίου αξιοποιούν πρωτίστως οι Κινέζοι, «οι οποίοι ελέγχουν το 51% του λιμανιού». Οι Κινέζοι εκμεταλλεύτηκαν την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού κατά την περίοδο της κρίσης – «και εκ των υστέρων μοιάζει κάπως κοντόφθαλμη αντιμετώπιση το ότι δόθηκε σε κινεζικά χέρια ένα λιμάνι με τέτοια στρατηγική σημασία», προσθέτει ο Κοπφ.

Σε κάθε περίπτωση, «η Ελλάδα ανακτά την εμπιστοσύνη των επενδυτών και προσελκύει επίσης εκατομμύρια τουρίστες ετησίως». Και η Γερμανία μπορεί να διδαχθεί από την Ελλάδα, ιδίως αναφορικά με το κομμάτι της ψηφιοποίησης, η οποία αποτελεί σημαντικό όπλο «στην καταπολέμηση της μαύρης εργασίας και της φοροδιαφυγής».

Τι άλλο θα μπορούσαν να πάρουν οι Γερμανοί από τους Έλληνες; Το ότι οι τελευταίοι «έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα παρά στο κράτος και είναι πιο ανοιχτοί σε καινούρια πράγματα. Επίσης, "τη νοοτροπία: ας ξεκινήσουμε και θα λύσουμε τα όποια προβλήματα στην πορεία”, παρατηρεί ο Μάριαν Βεντ. Οι Γερμανοί σκέφτονται την όλη διαδικασία εξαρχής διεξοδικά και, εάν δεν φαίνονται όλα 100% εντάξει, δεν ξεκινούν καν το εγχείρημα. Και εδώ μπορούμε να πάρουμε παράδειγμα από τους Έλληνες», καταλήγει το γερμανικό μέσο.