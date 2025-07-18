Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης: Προτεραιότητα η μείωση τιμών ενέργειας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, πραγματοποίησε σήμερα 18/7 συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση, Νταν Γιόργκενσεν, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία του Υφυπουργού, αρμόδιου για τα θέματα ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου και της Γενικής Γραμματέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κ. Δέσποινας Παληαρούτα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας μεταξύ κρατών-μελών του Βορρά και του Νότου και η ανάγκη για γρήγορα βήματα προς την ενοποίησή της, η μείωση του κόστους στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Ελλάδας, η ενεργειακή ασφάλεια της Ε.Ε. μέσω της υλοποίησης των έργων συνδεσιμότητας κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και η λειτουργία της ευρωπαϊκής task force για τη μείωση των τιμών ενέργειας.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην πρώτη περιφερειακή συνεδρίαση της task force, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου, καθώς και στην επικείμενη διευρυμένη, επόμενη συνάντησή της στις 3 Σεπτεμβρίου, που αποσκοπούν στον καλύτερο συντονισμό Κυβερνήσεων, Διαχειριστών και Ρυθμιστών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άμεση αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών ενέργειας. Τόνισε, δε, ότι «πρέπει να παλέψουμε ως Ένωση για την επίλυση των στρεβλώσεων που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό σύστημα. Πρωταρχικός, κοινός μας στόχος είναι η μείωση των τιμών ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός επεσήμανε ότι «προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης με την αίσθηση του επείγοντος. Είναι σημαντικό να οραματιστούμε και να τοποθετήσουμε το σύστημά μας σε πανευρωπαϊκή και όχι σε εθνική βάση, επιταχύνοντας τις διαδικασίες διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων και την υλοποίησή τους από την task force, καθώς και η προώθηση των διασυνδέσεων».

Τόσο ο Υπουργός όσο και ο Ευρωπαίος Επίτροπος σημείωσαν την επιτακτική ανάγκη κεντρικού ευρωπαϊκού σχεδιασμού και εκσυγχρονισμού των δικτύων, καθώς και την επίσπευση του σχετικού θεσμικού πλαισίου, ώστε να βελτιωθεί στην πράξη η αποδοτικότητά τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον πενταπλασιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις υποδομές της ενέργειας, στην πρόσφατη πρόταση της Ευρ. Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2035.