Προς εβδομαδιαία κέρδη η Wall Street – Νέο ρεκόρ για S&P 500

Ο S&P 500 της Wall Street ανήλθε σε νέο υψηλό ρεκόρ την Παρασκευή, επεκτείνοντας στα εβδομαδιαία κέρδη του.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχωρεί κατά 0,11% στις 44.434,03 μονάδες, ο S&P 500 κινείται σε ιστορικά υψηλά με άνοδο 0,14% στις 6.306,18 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,28% στις 20.947,86 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι μετοχές της 3M αυξάνονται περισσότερο από 2% χάρη στην καλύτερη επίδοση των κερδών του δεύτερου τριμήνου. Η Netflix υποχωρεί άνω του 1% σε εκτεταμένες συναλλαγές μετά τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά της. Η εταιρεία σημείωσε αύξηση κερδών και εσόδων το δεύτερο τρίμηνο και αναθεώρησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από μία «πράσινη» συνεδρίαση στη Wall Street. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,5%, κλείνοντας σε νέο ρεκόρ, αφού σημείωσε ιστορικό υψηλό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Nasdaq Compositeκέρδισε περίπου 0,7%, επιτυγχάνοντας επίσης νέα ενδοσυνεδριακά και ρεκόρ κλεισίματος. Ο Dow σημείωσε άνοδο 0,5%.

Πλέον, η Wall Street οδεύει προς εβδομαδιαία κέρδη ενισχυμένη από την αισιοδοξία γύρω από τα τελευταία αποτελέσματα οικονομικών αποτελεσμάτων. Την Πέμπτη (17/7), οι μετοχές της PepsiCo και της United Airlines σημείωσαν άνοδο, αφού οι αντίστοιχες εταιρείες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους. Αυτά ακολουθούν τα καλά αποτελέσματα από μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan και η Goldman Sachs νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Τα στοιχεία που υποδεικνύουν μια ισχυρή αμερικανική οικονομία ανέβασαν επίσης τους κύριους δείκτες αναφοράς μετοχών την Πέμπτη.

Συνολικά, ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,6% για την εβδομάδα, ο Dow των 30 μετοχών βρίσκεται σε τροχιά ανόδου 0,3%. Ο Nasdaq έχει την καλύτερη απόδοση, οδεύοντας προς κέρδη 1,5%.