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Η τεχνητή νοημοσύνη ως όπλο των μικρών οικονομιών – Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα
Οικονομία
09:49 - 30 Αυγ 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη ως όπλο των μικρών οικονομιών – Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) συχνά παρουσιάζεται ως πεδίο όπου κυριαρχούν οι γίγαντες της τεχνολογίας: ΗΠΑ, Κίνα και, σε μικρότερο βαθμό, η Ευρώπη. Ωστόσο, μια διαφορετική ανάγνωση φέρνει στο φως μια λιγότερο προφανή αλλά κρίσιμη πραγματικότητα: η ΤΝ δεν απαιτεί απαραίτητα τεράστιες επενδύσεις υποδομής. Αντίθετα, μπορεί να προσφέρει σε μικρότερες και περιφερειακές οικονομίες τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε τομείς όπου, μέχρι πρότινος, η κλίμακα έμοιαζε ανυπέρβλητο εμπόδιο.

Χαμηλό κόστος, υψηλή απόδοση

Σε αντίθεση με τις βιομηχανικές επαναστάσεις του παρελθόντος, όπου οι χώρες με πρόσβαση σε πρώτες ύλες και βαριά βιομηχανία είχαν καθοριστικό πλεονέκτημα, η ΤΝ έχει χαμηλότερο κατώφλι εισόδου. Με ένα σχετικά περιορισμένο μπάτζετ και πρόσβαση σε ανοιχτά εργαλεία λογισμικού, νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές που ανταγωνίζονται προϊόντα πολυεθνικών. Ουσιαστικά, η δημιουργικότητα, η εξειδίκευση και η ταχύτητα προσαρμογής γίνονται πιο καθοριστικά από το μέγεθος της αγοράς ή τον όγκο κεφαλαίων.

Εξαγωγή γνώσης αντί προϊόντων

Για μικρές οικονομίες που δεν διαθέτουν ισχυρή βιομηχανική βάση, η ΤΝ ανοίγει νέους δρόμους. Ένα λογισμικό ή μια εφαρμογή που αναπτύσσεται τοπικά μπορεί να εξαχθεί άμεσα σε παγκόσμιες αγορές χωρίς το βάρος μεταφορικών, εργοστασίων ή αποθηκών. Η γνώση μετατρέπεται σε προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας τις εξαγωγές και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της τεχνολογίας.

Καινοτομία σε παραδοσιακούς τομείς

Η ΤΝ δεν περιορίζεται μόνο στον ψηφιακό κόσμο. Σε μικρές χώρες, μπορεί να αναβαθμίσει κλάδους που παραδοσιακά αποτελούν στήριγμα της οικονομίας, όπως η γεωργία, ο τουρισμός ή οι μεταφορές. Από «έξυπνη» διαχείριση καλλιεργειών και ακριβέστερες προβλέψεις καιρού μέχρι προσωποποιημένες εμπειρίες τουριστών, οι εφαρμογές της ΤΝ μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να μειώσουν το κόστος. Έτσι, κλάδοι που συχνά θεωρούνται «παλιομοδίτικοι» γίνονται αιχμή της καινοτομίας.

Εργαλεία για δημόσια διοίκηση

Η ΤΝ προσφέρει επίσης σημαντικά όπλα στις κυβερνήσεις μικρών χωρών. Συστήματα πρόβλεψης για φυσικές καταστροφές, αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής και ψηφιακές υπηρεσίες προς τον πολίτη μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης. Με μικρό σχετικά κόστος, οι κρατικοί μηχανισμοί μπορούν να γίνουν πιο διαφανείς και αποτελεσματικοί, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών και τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Η ελληνική προοπτική

Για την Ελλάδα, οι ευκαιρίες που δημιουργεί η ΤΝ είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η χώρα δεν διαθέτει την πιο βαριά βιομηχανία συγκριτικά με τα προηγμένα κράτη, αλλά έχει ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό σε επιστήμες και τεχνολογία, καθώς και παραδοσιακούς κλάδους –τουρισμός, ναυτιλία, αγροτική παραγωγή– που μπορούν να εκτοξευθούν με τη σωστή αξιοποίηση της ΤΝ. «Έξυπνες» πλατφόρμες κρατήσεων, εφαρμογές για βιώσιμο τουρισμό ή τεχνολογίες για τη βελτίωση της ναυτιλιακής ασφάλειας μπορούν να δώσουν στην Ελλάδα συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα, η δημιουργία μικρών οικοσυστημάτων καινοτομίας γύρω από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα θα μπορούσε να κρατήσει στη χώρα ταλέντο που διαφορετικά μεταναστεύει. Το γεγονός ότι η ΤΝ δεν απαιτεί τεράστια εργοστάσια ή αστρονομικά κεφάλαια σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε εξειδικευμένα πεδία, αρκεί να υπάρξει στρατηγική στόχευση και υποστήριξη από την πολιτεία.

Η περιφέρεια απέναντι στο κέντρο

Η τεχνητή νοημοσύνη, τελικά, λειτουργεί ως μεγάλος εξισωτής. Δίνει τη δυνατότητα στις μικρές χώρες να αναμετρηθούν με τις μεγάλες όχι στο πεδίο των πόρων, αλλά στο πεδίο της δημιουργικότητας και της εξειδίκευσης. Η καινοτομία, η ευελιξία και η δυνατότητα γρήγορης εφαρμογής λύσεων μπορεί να μετατρέψει περιφέρειες σε κέντρα ανάπτυξης. Η πρόκληση βρίσκεται στο αν οι μικρές οικονομίες θα αρπάξουν την ευκαιρία ή θα αφήσουν και αυτό το κύμα τεχνολογικής επανάστασης να τις προσπεράσει.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/08/2025 - 10:06
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