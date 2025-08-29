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Ζελένσκι: Προειδοποιεί για νέα ρωσική κλιμάκωση – Αντίθετος στο σχέδιο ζώνης ασφαλείας μήκους 40 χλμ.
Ειδήσεις
22:40 - 29 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Προειδοποιεί για νέα ρωσική κλιμάκωση – Αντίθετος στο σχέδιο ζώνης ασφαλείας μήκους 40 χλμ. 

Reporter.gr Newsroom
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  Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί για μια ακόμη μεγάλης κλίμακας επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στο Ντονμπάς. Η περιοχή γύρω από την Ποκρόβσκ παραμένει η πιο επικίνδυνη.

«Η συγκέντρωση (στρατευμάτων) εκεί ανέρχεται μέχρι και σε 100.000, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine, κατά τη διάρκεια συζήτησης με εκπροσώπους των ΜΜΕ. Οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζουν σε κάθε περίπτωση μια προέλαση. Όμως η Ουκρανία είναι προετοιμασμένη, είπε ο Ζελένσκι. Εκτίμησε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Η Ποκρόβσκ είναι μια πόλη μεταλλωρύχων στο νότιο τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ – πριν από τον πόλεμο είχε περίπου 60.000 κατοίκους. Μετά από πολιορκία που κράτησε μήνες και συνεχείς βομβαρδισμούς, έχουν απομείνει εκεί μόνο λίγοι άνθρωποι. Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να καταλάβουν αυτόν τον στρατηγικής σημασίας συγκοινωνιακό κόμβο.

Επιπλέον, εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετος στο σχέδιο για ζώνη ασφαλείας μήκους 40 χλμ. μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που φέρεται να εξετάζουν Ευρωπαίοι ηγέτες.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν ζώνη ασφαλείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (29/8).

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