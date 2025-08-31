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Οριστικοποιείται το πακέτο της ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις, συντάξεις και στεγαστικό στο επίκεντρο
Οικονομία
10:20 - 31 Αυγ 2025

Οριστικοποιείται το πακέτο της ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις, συντάξεις και στεγαστικό στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Την επόμενη εβδομάδα στις κυβερνητικές συσκέψεις αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για το πακέτο ελαφρύνσεων και ενισχύσεων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων που θα εστιάζουν κυρίως στη μεσαία τάξη και στις οικογένειες με παιδιά, οικονομική στήριξη για ένστολους και συνταξιούχους, καθώς και παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, με στόχο να προωθηθούν προς ενοικίαση χιλιάδες κλειστές κατοικίες που ανήκουν σε ιδιώτες.

Η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης, όπως έχει τονιστεί από τον πρωθυπουργό και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη τις προηγούμενες ημέρες, είναι να αξιοποιηθούν τα αυξημένα έσοδα της οικονομίας και η αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για να μειωθούν οι φόροι στα μεσαία εισοδήματα, να δοθεί ανακούφιση και στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα, όπως το δημογραφικό και η στεγαστική αγορά, μέσα από κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά και μέτρα που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα κατοικιών προς ενοικίαση.

Το συνολικό πακέτο προβλέπεται να κινηθεί γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ, χρηματοδοτούμενο από τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και τη βελτιωμένη είσπραξη φόρων. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ξεπέρασε τα 7,9 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο του αρχικού στόχου, ενώ τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,15 δισ. ευρώ σε σχέση με το προβλεπόμενο.

Το πακέτο της ΔΕΘ, που θα οριστικοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αναμένεται να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Προσαρμογές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ, ώστε να υπάρξουν ελαφρύνσεις και στις χαμηλότερες κατηγορίες.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
  • Παρεμβάσεις στον τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών, με τροποποιήσεις στον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος.
  • Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους πριν το 2016, ώστε να λαμβάνουν κανονικά τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους.
  • Οικονομική ενίσχυση των ενστόλων με αυξήσεις στις αποδοχές τους.
  • Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με κίνητρα και αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες που διατηρούν άδειες κατοικίες, αλλά και διευκολύνσεις για τους ενοικιαστές.
  • Ειδικές ανακοινώσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας.
  • Παράταση για ένα ακόμη έτος, έως το 2026, της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2025 - 10:50
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