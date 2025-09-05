ΥΠΕΘΟ: Σταθερή ανάπτυξη για την Ελλάδα - Το 2ο τρίμηνο καταγράφει 1,7% αύξηση του ΑΕΠ

Το ελληνικό ΑΕΠ στο 2ο τρίμηνο του 2025 αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, με τις επενδύσεις να σημειώνουν άνοδο 6,5%, την ιδιωτική κατανάλωση 1,1% και τις εξαγωγές 1,9%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 3,2%. Όπως τονίζει το υπουργείο Οικονομικών, η μείωση του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων επηρέασε θετικά το ΑΕΠ, αν και η διεθνής αβεβαιότητα λόγω δασμών και αναταραχών επηρέασε τις επενδυτικές αποφάσεις.

Επιπλέον, αναφέρει ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνέβαλε στην αναθέρμανση των επενδύσεων, με απορροφήσεις 3,26 δισ. ευρώ στο 2ο τρίμηνο και εκτιμώμενες συνολικές απορροφήσεις 9,5 δισ. ευρώ για το 2ο εξάμηνο. Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ανάπτυξης και του διαθέσιμου εισοδήματος, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΟ για το ΑΕΠ του Β’ τριμήνου αναφέρει:

«Ο ρυθμός ανάπτυξης του 2ου τριμήνου, σε ετήσια βάση, ανήλθε στη χώρα μας σε 1,7%. Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 6,5%, η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,1% και οι εξαγωγές κατά 1,9%, ενώ καταγράφηκε και μείωση των εισαγωγών κατά 3,2%. Το ύψος των επενδύσεων στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είναι σε σταθερά μεγέθη το υψηλότερο από το 2010 και ύστερα.

Σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ είχε η μείωση του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, καθώς η μεταβολή σε σταθερές τιμές ανήλθε σε 632 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι 1,7 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 2,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα ανωτέρω στοιχεία του 2ου τριμήνου είναι εντός του εύρους προβλέψεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πολλώ δε μάλλον λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή συγκυρία. Ο στόχος του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 2,3% δεν μεταβάλλεται, κάτι που προβλέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εαρινές προβλέψεις της.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχή του δεύτερου τριμήνου, και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου, υπήρξε η ανακοίνωση των δασμών από τις ΗΠΑ στην ΕΕ και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής διεθνούς οικονομικής αβεβαιότητας, κάτι που επηρέασε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ίδιο τρίμηνο υπήρξαν σημαντικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού και αυξημένη διακύμανση των τιμών της ενέργειας, επιτείνοντας τη σχετική αβεβαιότητα. Στη χώρα μας οι ανωτέρω εξελίξεις επηρέασαν κυρίως μέσω της μείωσης του ρυθμού μεταβολής των αποθεμάτων, σηματοδοτώντας ανάλωση αποθεμάτων έναντι νέων παραγγελιών, όπως αποτυπώνεται και στα επιμέρους στοιχεία.

Παρ’ όλα τα ανωτέρω, είναι σημαντικό ότι οι επενδύσεις ανέκαμψαν σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση και 7,4% έναντι του προηγούμενου τριμήνου.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνεισέφερε και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με συνολικές απορροφήσεις ύψους 3,26 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2025, έναντι 2,35 δισ. ευρώ το 2ο τρίμηνο του 2024. Σημειώνεται ότι οι απορροφήσεις αναμένονται ακόμη υψηλότερες τα επόμενα δύο τρίμηνα, μετά και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 500 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι συνολικές απορροφήσεις του εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2ο εξάμηνο του 2025 εκτιμώνται σε 9,5 δισ. ευρώ, έναντι 5 δισ. ευρώ που ανήλθαν στο 1ο εξάμηνο του 2025, με θετικές επιδράσεις στους ρυθμούς ανάπτυξης των επόμενων τριμήνων.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί την αναπτυξιακή δυναμική της, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί πιο έντονα τα επόμενα τρίμηνα. Η αυξημένη τουριστική κίνηση, η υλοποίηση του μεγαλύτερου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα, η σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα νέα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος που έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται τα περισσότερα εξ αυτών το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και η σχετική μείωση της ακραίας αβεβαιότητας που παρατηρήθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, αποτελούν βάσιμους λόγους προς αυτή την κατεύθυνση.

Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αναπτυξιακή δυναμική».