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Βρετανία: Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ – Πλήγμα για τον Στάρμερ
Ειδήσεις
14:44 - 05 Σεπ 2025

Βρετανία: Παραιτήθηκε η αναπληρώτρια πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ – Πλήγμα για τον Στάρμερ

Reporter.gr Newsroom
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Η Βρετανίδα αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Άντζελα Ρέινερ, παραιτήθηκε την Παρασκευή (5/9), αφού παραδέχτηκε ότι δεν πλήρωσε τον φόρο ακίνητης περιουσίας για ένα νέο σπίτι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.  

Η 45χρονη Ρέινερ είναι η όγδοη και υψηλόβαθμη υπουργική αποχώρηση από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και η πιο επιζήμια μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι ο Στάρμερ της είχε προσφέρει πλήρη υποστήριξη όταν είχε κατηγορηθεί για πιθανή φοροδιαφυγή.

Με το Εργατικό Κόμμα να υστερεί στις δημοσκοπήσεις έναντι του λαϊκιστικού Reform UK, η απώλεια της Ρέινερ επιβαρύνει περαιτέρω την προσπάθεια του Στάρμερ να αποκαταστήσει την εικόνα και την εξουσία του κόμματος, ήδη επιβαρυμένη από κατηγορίες υποκρισίας σχετικά με τη λήψη ακριβών αντικειμένων από δωρητές.

Η Ρέινερ, που ανέβηκε από έφηβη μητέρα της εργατικής τάξης σε μία από τις υψηλότερες πολιτικές θέσεις της Βρετανίας, είχε σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση του κόμματος, γεφυρώνοντας την αριστερή και την κεντρώα πτέρυγα και θεωρούνταν ως πιθανή διάδοχος του Στάρμερ.

Η ίδια απευθύνθηκε στον ανεξάρτητο σύμβουλο για τα υπουργικά πρότυπα την Τετάρτη (3/9), παραδεχόμενη το λάθος της στη φορολογία. Σε συνέντευξή της, εξήγησε ότι δημιούργησε ένα καταπίστευμα για τον γιο της με μόνιμη αναπηρία και, κατά την αγορά ενός διαμερίσματος στο παραθαλάσσιο θέρετρο Hove, πίστευε ότι δεν θα έπρεπε να πληρώσει τον υψηλότερο φόρο για δεύτερη κατοικία. Αφού ζήτησε περαιτέρω νομική συμβουλή, αναγνώρισε το λάθος και προέβη στην πληρωμή του επιπλέον φόρου.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 14:49
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