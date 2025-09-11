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Στα ύψη παραμένουν τα κρατικά φέσια - «Νάρκη» για την αγορά
Οικονομία
08:19 - 11 Σεπ 2025

Στα ύψη παραμένουν τα κρατικά φέσια - «Νάρκη» για την αγορά

Γιώργος Αλεξάκης
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Βραδυφλεγής βόμβα για την αγορά συνεχίζουν να παραμένουν οι εκκρεμείς οφειλές του κράτους σε ιδιώτες. Σε μια εποχή που τα κεφάλαια κίνησης, ειδικά για τις ΜμΕ έχουν υψηλά κόστη, η αποστέρηση ρευσότητας από την αγορά λειτουργεί ως τροχοπέδη ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις. Κι αυτό παρά το ότι η Ελλάδα για το ζήτημα αυτό έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οφειλές του δημοσίου προς προμηθευτές, συνταξιούχους και φορολογούμενους μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου έφτασαν τα 3,5 δισ. ευρώ, όπως έδειξαν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Στο τέλος Ιουνίου ήταν στα 3,6 δις ευρώ.

Kαι πάλι τα νοσοκομεία είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ ακολουθούν οτα ασφαλιστικά ταμεία ένεκα των οφειλών που έχουν προς τους συνταξιούχους. Αναλυτικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών επιστροφών φόρων, ανήλθε στα 3,54 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, μειωμένο κατά 111 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο (3,65 δισ. ευρώ).Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση σύγκρισης τον περασμένο Δεκέμβριο, οι οφειλές φαίνεται ότι “αυγατίζουν”. Συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2024, οι οφειλές, χωρίς τις επιστροφές φόρων, ήταν στα 2,32 δισ. ενώ τον Ιούλιο ήταν στα 2,81 δισ. ευρώ,καταγράφοντας αύξηση 21,4% σε σχέση προς του Δεκεμβρίου.

Οι οφειλές

Συγκεκριμένα:

-Οι οφειλές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων φτάνουν στο 1,498 δισεκ, από 1,599 τον Ιούνιο, μειωμένες κατά περίπου 101 εκατομμύρια ευρώ. Οι οφειλές των νοσοκομείων αποτελούν το 65% των συνολικών χρεών προς προμηθευτές.Είναι χαρακτηριστικό πως οι οφειλές των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί κατά 334 εκατ. ευρώ από τον περασμένο Δεκέμβριο που είχαν διαμορφωθεί στο 1,164 δισ.

-Τα Ασφαλιστικά Ταμεία χρωστούν 623 εκατ. ευρώ από 612 εκατομμύρια τον Ιούνιο. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα αυξήθηκαν κατά 111 εκατομμύρια ευρώ και από 585 που ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο. Προφανώς η αύξηση των συνταξιούχων έχει οδηγήσει στην εικόνα αυτή, καθώς στη “δεξαμενή” των “κόκκινων οφειλών” περιλαμβάνονται και ποσά που αφορούν εκκρεμείς κύριες και επικουρικές συντάξεις. Επίσης 271 εκατ. ευρώ προέρχονται από ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

-Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) έγραψαν χρέη 247 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 264 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο και από 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

-Οι οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων παρέμειναν αμετάβλητες στα 222 ευρώ από 157 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Την ίδια ώρα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατέγραψαν άνοδο κατά 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 722 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο. Από αυτές:- 329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες,- 403 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών,

- 218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ δεν έχει επαρκή στοιχεία (ΙΒΑΝ κτλ) για να προωθήσει τα σχετικά ποσά.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 09:11
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