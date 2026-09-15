Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €6,5 δισ. και φοροέσοδα €49,52 δισ. στο 8μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,5 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Το αποτέλεσμα είναι σημαντικά καλύτερο από τον στόχο που είχε τεθεί στον Προϋπολογισμό 2026 για πρωτογενές πλεόνασμα 4,989 δισ. ευρώ, αν και χαμηλότερο από τα 8,499 δισ. ευρώ που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στο συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε έλλειμμα 508 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,611 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 1,964 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ωστόσο, εάν εξαιρεθούν ποσά που αφορούν ετεροχρονισμούς πληρωμών και συγκεκριμένες συναλλαγές, η εικόνα του πρωτογενούς αποτελέσματος διαφοροποιείται. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 573 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 618 εκατ. ευρώ από ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό.

Τα ποσά αυτά δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, ενώ το ποσό των 135 εκατ. ευρώ καταγράφεται δημοσιονομικά κατά τη διάρκεια των ετών της παραχώρησης. Μετά τις σχετικές προσαρμογές, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού διαμορφώνεται σε 185 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αντίστοιχο αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, καθώς και των υποτομέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Έσοδα: Υπέρβαση 2,3 δισ. ευρώ έναντι του στόχου

Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51,317 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,297 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Στη στοχοθεσία είχε περιληφθεί η είσπραξη, τον Ιούνιο, ποσού 1,258 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από το ποσό αυτό, 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν νωρίτερα, τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισπραχθούν εντός του 2026. Εξαιρουμένων των εσόδων από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα εμφανίζουν αύξηση 2,671 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 49,527 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο στο Ελληνικό, η οποία είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί στο τέλος του 2025.

Εάν εξαιρεθούν τα δύο συγκεκριμένα ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται σε 49,086 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,399 δισ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,101 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 442 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 5,659 δισ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην επιστροφή ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,424 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 304 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 3,120 δισ. ευρώ.

Η ακριβής κατανομή των εσόδων μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού θα αποτυπωθεί στο οριστικό δελτίο.

Τι έδειξαν τα στοιχεία του Αυγούστου

Μόνο τον Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,059 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 271 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 6,733 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 409 εκατ. ευρώ ή 6,5% έναντι του στόχου.

Αντίθετα, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,130 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 53 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 1,183 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 250 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 160 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 410 εκατ. ευρώ.

Αυξημένες οι δαπάνες κατά 1,2 δισ. ευρώ

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 ανήλθαν σε 51,825 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,195 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 50,630 δισ. ευρώ.

Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 5,331 δισ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 204 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προβλεπόμενο στόχο.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων και πληρωμών περιλαμβάνονται:

1,544 δισ. ευρώ προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

1,842 δισ. ευρώ προς τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Ασφάλισης.

915 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών υγείας για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων.

979 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

300 εκατ. ευρώ προς τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ.

131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του FUEL PASS.

135 εκατ. ευρώ για την επιδότηση στο diesel κίνησης.

232 εκατ. ευρώ ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Στα 9 δισ. ευρώ οι επενδυτικές δαπάνες

Οι πληρωμές για επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 9,038 δισ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026, αυξημένες κατά 1,399 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2026.

Η αύξηση συνδέεται με την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι επενδυτικές πληρωμές εμφανίζονται αυξημένες κατά 1,998 δισ. ευρώ.

Η επίδραση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Στα στοιχεία των εσόδων του Ιανουαρίου 2026 περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για περίοδο 35 ετών, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, ποσό 306 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι», συνοδευόμενο από ισόποση επιστροφή φόρου.

Στη συνέχεια, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».