ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 6,1% στην έκδοση οικοδομικών αδειών τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας για τον μήναΙούνιο 2025. Ειδικότερα:

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, στο σύνολο τηςΧώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.566 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 593.813 m2επιφάνειας και 2.722.600 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξησηκατά 17,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθαν σε2.532 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 557.848 m2 επιφάνειας και 2.541.385 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξησηκατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 19,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,9% στον όγκο, σεσχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθανσε 34 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 35.965 m2 επιφάνειας και 181.215 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής τηςΔημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2025, είναι 6,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2024 έως τον Ιούνιο 2025, το μέγεθος τηςΣυνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο τηςΧώρας, ανήλθε σε 28.790 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.435.954 m2 επιφάνειας και 29.221.867 m3όγκου. Σεσχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,3% στον αριθμό τωνοικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολοτης Χώρας, μείωση κατά 3,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,3% στην επιφάνεια καιμείωση κατά 6,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024. Το ποσοστόσυμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι3,1%..

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωσηκατά 13,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 23,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 18,3% στον όγκο, σεσχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2024 (Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, η ΙδιωτικήΟικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 14,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,μείωση κατά 24,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024.