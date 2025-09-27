Πετρέλαιο θέρμανσης: Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του – H τιμή εκκίνησης

Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του, να διαμορφώνεται κοντά στα περυσινά επίπεδα.

Η τιμή εκκίνησης σύμφωνα με την αγορά εκτιμάται στο 1,11-1,12 ευρώ το λίτρο έναντι 1,1 ευρώ τον Οκτώβριο του 2024.

Ασφαλώς, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών και της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου το επόμενο 15θήμερο, μέχρι την έναρξη της διάθεσης του καυσίμου.

Σημειώνεται ότι, από 1ης Ιανουαρίου 2026, θα ισχύσει η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου, εξέλιξη που για το πετρέλαιο θέρμανσης συνεπάγεται μείωση της τιμής κατά 7 περίπου λεπτά το λίτρο.

Η πλατφόρμα για το επίδομα

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 αναμένεται να ανοίξει εντός Νοεμβρίου. Όλα δείχνουν ότι τα ποσά, αλλά και τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος, δεν θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Πέρυσι καταβλήθηκαν συνολικά κοντά στα 200 εκατ. ευρώ σε 1,2 εκατ. δικαιούχους.

Το επίδομα αφορά όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα) για την κύρια κατοικία, χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κλιμακώνεται με βάση τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν ανά περιοχή (υψηλότερο επίδομα στις περιοχές όπου επικρατεί μεγαλύτερο ψύχος).