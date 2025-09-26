Παλαιστινιακή Αρχή κατά Νετανιάχου: Ομιλία γεμάτη ψέματα από έναν ηττημένο ηγέτη

Ο Άντελ Άτιεχ, επικεφαλής του Τμήματος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ο Νετανιάχου εμφανίστηκε σαν ένας «ηττημένος και απελπισμένος ηγέτης», που προσπαθεί ξανά να πείσει μια Δύση η οποία, όπως σημείωσε, απομακρύνεται όλο και περισσότερο από «ένα κράτος που διαπράττει γενοκτονία και βασίζεται μόνο στον φόβο για να στηρίξει τα επιχειρήματά του».

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν περιείχε κανένα στοιχείο στρατηγικού οράματος ή πολιτικής προοπτικής. Αντίθετα, ανέδειξε – κατά την άποψή του – τη διευρυνόμενη απομόνωση του Ισραήλ και την αγωνιώδη προσπάθεια ενός κράτους που, όπως είπε, «αντιλαμβάνεται πλέον πως βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας».