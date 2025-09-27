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Όπως ακριβώς αρμόζει στη «φαιδρά πορτοκαλέα»
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
00:05 - 27 Σεπ 2025

Όπως ακριβώς αρμόζει στη «φαιδρά πορτοκαλέα»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Μέρες που είναι, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε και τι γράφουμε, γιατί μπορεί να στενοχωρηθεί ο Μπογδάνος και η Pizza Fan, αλλά στην Ελλάδα, δυστυχώς, τα δίκαια αιτήματα των πολιτών γίνονται "παιχνίδι" των πολιτικών.

Στα Τέμπη αναφερόμαστε και στις εκταφές, που εξέθεσαν ξανά κυβέρνηση και δικαστές.

Η δικαιοσύνη είπε αρχικά ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα για αυτές γιατί η δικογραφία έχει κλείσει.

Ο Άρειος Πάγος ήταν επίσης κατηγορηματικός, όταν ξεκίνησε την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος, που ζήτησε την εκταφή για να διαπιστωθεί αν έθαψε πράγματι το παιδί του, αλλά και ποια ήταν τα ακριβή αίτια του θανάτου του:

«Τα αιτήματα έχουν ήδη απορριφθεί αιτιολογημένα, καθώς εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Δεν μπορεί να γίνει επανεξέταση των ίδιων αιτημάτων», είπε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Ο Πάνος Ρούτσι συνέχισε, όμως, την απεργία πείνας, βρήκε πολλούς συμπαραστάτες και η κυβέρνηση άρχισε να πιέζεται. Αλλά, ως γνωστόν... «δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης».

Οι δικαστές το ξέκοψαν ξανά και ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε δηκτικά πως η αντιπολίτευση έχει παρασύρει τους γονείς των θυμάτων σε ένα πολιτικό παιχνίδι, για να κρατήσει το θέμα στην επικαιρότητα.

Μία ημέρα μετά, όμως, ο ίδιος άνθρωπος, ο Γιώργος Φλωρίδης... ψυχανεμίστηκε ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τελικά δεκτό το αίτημα για την εκταφή και την εξέταση dna. Και ως εκ θαύματος το μέντιουμ Φλωρίδης δικαιώθηκε. Πλήρως.

Ο κ. Ρούτσι ζητούσε όμως εξαρχής εκταφή, όχι μόνο για εξέταση dna αλλά και για τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί υπό ποιες συνθήκες σκοτώθηκε το παιδί του.

Το ίδιο ζήτησαν και αρκετοί ακόμα γονείς, οι οποίοι τώρα μαζί με τον Ρούτσι κατηγορούνται (από γνωστά φερέφωνα) ότι δεν ικανοποιούνται με τίποτα και έχουν κάνει τσαντίρι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Υποστηρίζουν επίσης πως τον κ. Ρούτσι τον έχει παρασύρει η Κωνσταντοπούλου και η Καρυστιανού για να καθυστερήσει η δίκη και να μην έχει τελειώσει πριν από τις εκλογές του 2027, ώστε να έχει πρόβλημα η ΝΔ.

Και πράγματι, μπορεί κάποιοι να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Με την ίδια λογική, όμως, μπορεί κάποιος κάλλιστα να υποθέσει πως και η ΝΔ θέλει να πάει άρον άρον σε δίκη για να την έχει βγάλει από τη μέση μέχρι τις εκλογές.

Όπως ακριβώς... αρμόζει δηλαδή στη «φαιδρά πορτοκαλέα», που πάνω απ' όλα νοιάζεται μην της προσβάλλουν τη σημαία.

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