Lufthansa: Μείωση 20% στο διοικητικό προσωπικό και στρατηγική περιορισμού κόστους

Η Lufthansa προχωρά σε μείωση του διοικητικού προσωπικού της κατά 20% σε επίπεδο ομίλου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής μείωσης των δαπανών. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, οι περικοπές αυτές δεν θα επηρεάσουν το επιχειρησιακό προσωπικό, δηλαδή τους μηχανικούς, τα πληρώματα καμπίνας και τους υπαλλήλους εδάφους.

Η συγκεκριμένη κίνηση πραγματοποιείται λίγο πριν από την προγραμματισμένη «Ημέρα Επενδυτών» της Lufthansa, που θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στο Μόναχο. Παρότι η εταιρεία δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές, η μετοχή της κατέγραψε άνοδο έως και 3,4% στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων επτά εβδομάδων.

Η διοίκηση της εταιρείας προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα, μετά την έντονη πίεση που δέχθηκε πέρυσι στα περιθώρια κέρδους και τα καθαρά κέρδη. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου είχε ήδη ανακοινωθεί η ενοποίηση δραστηριοτήτων σε σημαντικούς κόμβους-αεροδρόμια, ενώ ο όμιλος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών, ασταθείς τάσεις στις κρατήσεις και αυξημένα κόστη λόγω φόρων και αερολιμενικών τελών.

Σύμφωνα με αναλύσεις της Bloomberg Intelligence, η Lufthansa υστερεί στα περιθώρια Ebitdar σε σχέση με ανταγωνιστικές εταιρείες όπως η Air France και η IAG, ενώ η ανάπτυξη των εσόδων ανά μονάδα παραμένει πιο αδύναμη, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για περικοπές κόστους. Επιπλέον, η αδύναμη ανάπτυξη του γερμανικού ΑΕΠ επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, συγκριτικά με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Ο όμιλος Lufthansa περιλαμβάνει τις αεροπορικές εταιρείες Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines και Brussels Airlines, καθώς και δραστηριότητες που αφορούν τη συντήρηση και τα logistics. Στο τέλος του 2024, ο όμιλος απασχολούσε συνολικά 101.709 εργαζόμενους, εκ των οποίων τα δύο τρίτα εργάζονταν στις αεροπορικές εταιρείες επιβατών και 24.499 στη συντήρηση.

Η απόφαση για μείωση προσωπικού σηματοδοτεί αλλαγή κατεύθυνσης μετά την περίοδο της πανδημίας, κατά την οποία η ανάκαμψη στις αερομεταφορές οδήγησε σε προσλήψεις άνω των 30.000 ατόμων, με σχέδια για την πρόσληψη άλλων 10.000. Παράλληλα, ο όμιλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιθανότητα απεργιακών κινητοποιήσεων, καθώς η ένωση πιλότων Vereinigung Cockpit πραγματοποιεί ψηφοφορία σχετικά με ενδεχόμενες απεργίες, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στο τέλος του μήνα.