Τη Μ. Δευτέρα (6/4) ανοίγει η πλατφόρμα του fuel pass - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τη Μ. Δευτέρα (6/4) ανοίγει η πλατφόρμα του fuel pass στη βενζίνη, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το fuel pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια:

Το pass δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ το μέτρο καλύπτει το 75% των οδηγών.

Το fuel pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα είτε χρησιμοποιούν αμόλυβη βενζίνη, είτε ντίζελ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhl7iiv1fopl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (το λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.