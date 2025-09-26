ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ανάκαμψη με ώθηση από τα στοιχεία πληθωρισμού – Κερδισμένοι όλοι οι δείκτες
Χρηματιστήρια
23:33 - 26 Σεπ 2025

Wall Street: Ανάκαμψη με ώθηση από τα στοιχεία πληθωρισμού – Κερδισμένοι όλοι οι δείκτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή (26/9), μετά την ανακοίνωση των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία καθησύχασαν τις αγορές αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,66%, καταγράφοντας κέρδη 303 μονάδων και φτάνοντας στις 46.247 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,59% στις 6.643 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,44%, τερματίζοντας στις 22.484 μονάδες.

Ξεχωριστή άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Boeing και IBM, οι οποίες κινήθηκαν υψηλότερα κατά 3,8% και 1,8% αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα, οι μετοχές των Cisco Systems και Coca-Cola υποχώρησαν κατά 1% και 0,7%.

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed, έδειξε αύξηση 2,7% σε ετήσια βάση για τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερη από τον Ιούλιο (2,6%) αλλά εντός των προβλέψεων των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3%, ευθυγραμμισμένος και πάλι με τις προσδοκίες της αγοράς, ενισχύοντας το κλίμα αισιοδοξίας ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προβεί σε επιθετικές κινήσεις αύξησης των επιτοκίων.

Παράλληλα, στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν κατώτερα των προσδοκιών, καθώς ο σχετικός δείκτης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε στις 55,1 μονάδες για τον Σεπτέμβριο από 58,2 μονάδες τον Αύγουστο, επισημαίνοντας την αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών για τις οικονομικές προοπτικές.

Στο μέτωπο της πολιτικής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως από την 1η Οκτωβρίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 100% σε όλα τα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα που φέρουν επωνυμία ή είναι κατοχυρωμένα, εκτός αν οι κατασκευάστριες εταιρείες έχουν ξεκινήσει την οικοδόμηση παραγωγικών εγκαταστάσεων εντός ΗΠΑ.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παρουσίασαν μικτές τάσεις. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,19%, ενώ η απόδοση του 2ετούς μειώθηκε οριακά στο 3,65%.

Τέλος, στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent ανέβηκε κατά 0,9%, φτάνοντας στα 70,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 1% στα 65,61 δολάρια. Ο χρυσός επίσης ενισχύθηκε κατά 1%, φτάνοντας στα 3.809 δολάρια ανά ουγγιά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία
Ειδήσεις

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη
Χρηματιστήρια

Ο ήπιος πληθωρισμός στηρίζει τη Wall: Η βουτιά της IBM και το ράλι πετρελαίου περιορίζουν τα κέρδη

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/07/2026 - 23:35

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πολιτική
14/07/2026 - 23:28

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 23:05

Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:55

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:45

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Πολιτική
14/07/2026 - 22:35

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:30

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Magazino
14/07/2026 - 22:30

Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 22:15

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:30

Γουόρς: Η Fed θα συντρίψει τον πληθωρισμό – Η πενταετής έξαρση θα περάσει στην ιστορία

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:10

Νέο πλήγμα για Σάντσεθ: Καταδικάστηκε ο αδελφός του, φουντώνει η πίεση για παραίτηση

Οικονομία
14/07/2026 - 18:48

ΑΑΔΕ: Εγκαινιάστηκε το myPoint στον Πειραιά - Δίπλα στον πολίτη και στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
14/07/2026 - 18:30

Τραμπ: Ανακαλεί το τέλος 20% για τα πλοία στο Ορμούζ και στρέφεται σε επενδυτικές συμφωνίες στον Κόλπο

Ανακοινώσεις
14/07/2026 - 18:24

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Επιχειρήσεις
14/07/2026 - 18:13

Μεγάλες προοπτικές και νέες ευκαιρίες για επιχειρηματική συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας

Αναλύσεις
14/07/2026 - 18:09

Σε placement του 10% της CrediaBank προχωρά η Thrivest

Πολιτική
14/07/2026 - 17:55

Μαρινάκης για Marfin: Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι η Δικαιοσύνη – Όχι ο τοξικός λόγος

Πολιτική
14/07/2026 - 17:44

Νέα απώλεια για ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ