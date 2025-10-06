Bloomberg: Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009

Σημαντική πρόοδο στην οικονομική σταθερότητα και τη δημοσιονομική της εικόνα καταγράφει η Ελλάδα, με το δημόσιο χρέος να υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2009, πριν δηλαδή ξεκινήσει η δεκαετής κρίση χρέους και τα πρώτα πακέτα διάσωσης αναφέρει το Bloomberg.

Όπως τονίζει, σύμφωνα με το Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή, το δημόσιο χρέος της χώρας αναμένεται να μειωθεί στο 145,4% του ΑΕΠ το 2025 και να υποχωρήσει περαιτέρω το 2026, φτάνοντας στο 137,6% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το ιστορικό υψηλό σχεδόν 210% το 2020 και αποτελεί ακόμα χαμηλότερο ποσοστό από το 147,8% του 2010, όταν εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διάσωσης.

Η μείωση του χρέους καταδεικνύει την αποκατάσταση της Ελλάδας ως αξιόπιστου δανειολήπτη στην Ευρώπη. Η χώρα έχει ήδη ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχει εξοφλήσει πρόωρα τα δάνεια του ΔΝΤ και προγραμματίζει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους των διακρατικών ευρωπαϊκών δανείων διάσωσης.

Η πρόοδος της Ελλάδας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε σύγκριση με χώρες όπως η Γαλλία, η οποία είχε στηρίξει τα ελληνικά προγράμματα διάσωσης, αλλά σήμερα αντιμετωπίζει δημοσιονομικές και πολιτικές αναταράξεις. Η πολιτική κρίση στο Παρίσι οδήγησε τη διαφορά απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

Η Ελλάδα έχει επίσης βελτιώσει ραγδαία το προφίλ του χρέους της και υπεραποδίδει στους δημοσιονομικούς στόχους για τέσσερα συνεχόμενα έτη. Το 2025 προβλέπεται πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, αντί για το αρχικά προβλεπόμενο έλλειμμα 0,6%, ενώ το προσχέδιο για το 2026 αναμένεται να κλείσει με μικρό έλλειμμα 0,1% του ΑΕΠ.

Greece’s borrowings are estimated to have fallen to the lowest level since 2009 https://t.co/wJvVgK3xZT — Bloomberg (@business) October 6, 2025

Η δημοσιονομική εικόνα της Ελλάδας διαφοροποιείται σημαντικά όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2024, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις έξι χώρες της ΕΕ που παρουσίασαν πλεόνασμα προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η πορεία αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, μειώνει το κόστος δανεισμού και προσφέρει ένα ισχυρό υπόβαθρο για μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη δημοσιονομική πολιτική.

Η Ελλάδα φαίνεται πλέον να έχει αφήσει πίσω της τις περιπέτειες της κρίσης χρέους, ενώ η διαρκής μείωση του χρέους και η επίτευξη πλεονασμάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον ασφάλειας για την οικονομία και την αγορά, ανοίγοντας τον δρόμο για ενίσχυση των επενδύσεων και περαιτέρω αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.