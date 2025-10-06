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Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας
Πολιτική
15:58 - 06 Οκτ 2025

Καλαφάτης: Η συνεργασία ΕΚΕΤΑ – ΝΟΗΣΙΣ δείχνει το δρόμο της σύγκλισης επιστήμης και κοινωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη την έναρξη της προσπάθειας διασύνδεσης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων μεταξύ τους, καθώς και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες των πολιτών, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως σημείωσε, είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους το ΕΚΕΤΑ, με τη διακεκριμένη ερευνητική του δραστηριότητα, και το ΝΟΗΣΙΣ, με τη σημαντική προσφορά του στην τεχνολογική εκπαίδευση, ώστε να γίνει η επιστήμη πιο προσιτή στον πολίτη και η έννοια της καινοτομίας να διαχυθεί σε ολόκληρη την κοινωνία. Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη.

Ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ότι «αυτό δεν είναι μόνο μια θεσμική πρωτοβουλία. Είναι μια δράση με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, με ουσιαστικό νόημα, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διασύνδεση του σπουδαίου ερευνητικού έργου που παράγεται στα ερευνητικά μας κέντρα – εν προκειμένω του ΕΚΕΤΑ – με τις ανάγκες των πολιτών, θα δώσει λύσεις σε πραγματικά τους προβλήματα. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε».

Χαιρετίζοντας τη σημερινή πρωτοβουλία, ο υφυπουργός τόνισε: «Η επένδυση στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μόνο με επένδυση στη γνώση, τη συνέργεια της Επιστήμης με την παραγωγή μπορούμε να δώσουμε στήριξη στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, να καλύψουμε περιφερειακές ανισότητες, να κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη παντού και για όλους. Γιατί καμία έρευνα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, μαζί της, εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών».

Σκοπός της συνεργασίας, όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, είναι «η ανάληψη κοινών δράσεων σε τομείς εκπαίδευσης, διάχυσης γνώσης, τεχνολογικής και επιστημονικής ενημέρωσης, ανάδειξης επιχειρηματικότητας, καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας με το κοινό. Μεταξύ των πρώτων κοινών πρωτοβουλιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μνημονίου, ξεχωρίζουν: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων, η συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα, η συμμετοχή σε κοινά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη, η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και η συνεργασία στο πλαίσιο της ανάπτυξης και κοινής χρήσης υποδομών».

«Σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα σημαντικό βήμα στο μέλλον», υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι: «Θα ακολουθήσουν και άλλα με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσφέροντας επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη στην επίλυση τοπικών προβλημάτων αλλά και με Επιμελητηριακούς θεσμούς για να φέρουμε κοντά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με τις νέες τεχνολογίες ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους».

Ο υφυπουργός συνεχάρη τις διοικήσεις και τις ομάδες των δύο φορέων που εργάστηκαν για την υλοποίηση της νέας πρωτοβουλίας και ευχήθηκε η συνεργασία αυτή να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες συνέργειες σε όλη τη χώρα.

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