Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υπενθυμίζει τη στήριξή της στη Γάζα μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή της για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης στη λύση των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Euronews.

Ο κ. Νετανιάχου είχε κατηγορήσει την Ευρώπη ότι «υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία και στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ωστόσο τη στήριξη της ΕΕ στην περιοχή:

Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς παράγοντες στην Γάζα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στον τερματισμό των δεινών. Η Ένωση παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών, παρέχοντας 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Υφίσταται στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Εύα Χρντσιρόβα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης Παλαιστίνιων ασθενών από τη Γάζα προς χώρες-μέλη της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, έχουν εκκενωθεί πάνω από 300 ασθενείς, κυρίως μαζί με τους συγγενείς τους, ενώ η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τέλος Σεπτεμβρίου.