Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Υπενθυμίζει τη στήριξή της στη Γάζα μετά τις δηλώσεις Νετανιάχου

Ο κ. Νετανιάχου είχε κατηγορήσει την Ευρώπη ότι «υπέκυψε στην παλαιστινιακή τρομοκρατία και στις ριζοσπαστικές ισλαμιστικές μειονότητες», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας.
Η εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ωστόσο τη στήριξη της ΕΕ στην περιοχή:
- Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς παράγοντες στην Γάζα, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και στον τερματισμό των δεινών.
- Η Ένωση παραμένει ο υπ’ αριθμόν ένα υποστηρικτής της λύσης των δύο κρατών, παρέχοντας 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.
- Υφίσταται στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς εταίρους για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
Παράλληλα, η εκπρόσωπος της Κομισιόν Εύα Χρντσιρόβα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης Παλαιστίνιων ασθενών από τη Γάζα προς χώρες-μέλη της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, έχουν εκκενωθεί πάνω από 300 ασθενείς, κυρίως μαζί με τους συγγενείς τους, ενώ η πιο πρόσφατη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τέλος Σεπτεμβρίου.