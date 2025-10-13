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Κυβέρνηση: Εξαντλήθηκε ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 - Καμία νέα παροχή πέρα από τα μέτρα της ΔΕΘ
Οικονομία
23:10 - 13 Οκτ 2025

Κυβέρνηση: Εξαντλήθηκε ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 - Καμία νέα παροχή πέρα από τα μέτρα της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Ο δημοσιονομικός χώρος για το 2026 έχει ήδη εξαντληθεί από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρουσίαση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων και στήριξης των εισοδημάτων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ «καλύπτουν πλήρως τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο» για το επόμενο έτος, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις εντός του 2026.

Ο δημοσιονομικός χώρος το 2027

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο οποίος διευκρίνισε ότι για το 2027 προβλέπεται ένα περιθώριο της τάξης του 0,25% του ΑΕΠ, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί, όπως είπε, είτε για επενδυτικούς σκοπούς, είτε για κάλυψη αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης, είτε για νέες πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο κ. Πετραλιάς επισήμανε ότι μέρος του περιθωρίου αυτού συνδέεται με ενδεχόμενες αμυντικές δαπάνες, ωστόσο υπογράμμισε ότι η τελική κατανομή του θα αποφασιστεί αφού ληφθεί υπόψη η πορεία της οικονομίας και οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ε.Ε..

Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι στις 20 Νοεμβρίου θα κατατεθεί στη Βουλή, μαζί με τον προϋπολογισμό, και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός. Το συγκεκριμένο έγγραφο θα περιλαμβάνει την προβλεπόμενη πορεία των καθαρών πρωτογενών δαπανών έως το 2028, δίνοντας μια σαφή εικόνα της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής της χώρας.

«Το σχέδιο θα είναι διαθέσιμο σε όλα τα κόμματα», τόνισε ο κ. Πετραλιάς, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει διαφάνεια και συνέπεια στον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Πάρις Κουκουλόπουλος, κάλεσε την κυβέρνηση να ενημερώσει πλήρως το Κοινοβούλιο για το ύψος και τη διαμόρφωση του δημοσιονομικού χώρου, επισημαίνοντας ότι «είναι υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας να εξηγήσει με σαφήνεια τις παραδοχές και τα δεδομένα που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό».

Ο κ. Κουκουλόπουλος σημείωσε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ενημέρωση για τις παραμέτρους που μπορούν να διευρύνουν ή να περιορίσουν τον χώρο αυτόν, ιδιαίτερα ενόψει της φημολογίας για πιθανές πρόσθετες παροχές την άνοιξη του 2026.

Στο ίδιο πνεύμα, ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ζήτησε από το οικονομικό επιτελείο να διευκρινίσει εάν προτίθεται να κάνει χρήση μέτρων διακριτικής ευχέρειας ώστε να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες εντός των δημοσιονομικών ορίων. Παράλληλα, ζήτησε διαφάνεια στη μέθοδο υπολογισμού του δημοσιονομικού χώρου, υπογραμμίζοντας ότι «ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται έχει άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνική πολιτική και στις δυνατότητες στήριξης των πολιτών».

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