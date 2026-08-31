Πετρέλαιο: «Άλμα» σχεδόν 5% μετά τη νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Νέα «αναζωπύρωση» στις τιμές πετρελαίου σημειώνεται τη Δευτέρα (31/8) μετά το αμερικανικό πλήγμα στη νήσο Λαράκ, στο Στενό του Ορμούζ, εναντίον δύο ιρανικών εκτοξευτήρων, και την απάντηση της Τεχεράνης με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία.

Έτσι, το Brent «παίζει» στα 90,30 δολάρια με κέρδη της τάξης του 4,85%, ενώ το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 85,36 δολάρια με άνοδο 2,35%.

Πρόκειται για την πρώτη απευθείας ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εδώ και περισσότερο από έναν μήνα, εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο μιας νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον έκτο μήνα της.

«Νέα φάση κλιμάκωσης»

«Όλα δείχνουν ότι περνάμε σε μία ακόμη φάση κλιμάκωσης. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει. Μπορεί να κρατήσει ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες», δήλωσε στο Reuters ο αναλυτής της IG, Τόνι Σίκαμορ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η ένταση κλιμακωθεί περαιτέρω και η τιμή του WTI υπερβεί την περιοχή αντίστασης των 85,80-85,90 δολαρίων, το επόμενο σημείο αναφοράς είναι το πρόσφατο υψηλό των 87,69 δολαρίων, ενώ στη συνέχεια θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 93,50 δολάρια, επίπεδο που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο.

Στο επίκεντρο της αγοράς βρίσκεται πλέον ακόμη περισσότερο το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο πριν από την έναρξη του πολέμου διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Οι προσπάθειες των διαμεσολαβητών για την πλήρη επαναφορά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή συνεχίζονται, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Η ανάρτηση Τραμπ

Πρόσθετη ανησυχία στις αγορές προκαλεί και νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι το Χαργκ, ο σημαντικότερος πετρελαϊκός κόμβος του Ιράν, «γίνεται συντρίμμια», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

{https://x.com/Osint613/status/2094254210845934062}

Πριν από τον πόλεμο, το Χαργκ διαχειριζόταν περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση στις εγκαταστάσεις του θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίθεση στο νησί, ενώ το βίντεο που συνόδευε την ανάρτηση του Τραμπ φέρεται να έχει παραχθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις πέντε πλοία την ημέρα στο Ορμούζ

Η αυξημένη ανησυχία αποτυπώνεται ήδη και στη ναυσιπλοΐα. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, μόλις πέντε ορατά εμπορικά πλοία την ημέρα διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες τηρούν στάση αναμονής υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Την Κυριακή, η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανακοίνωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από βλήμα το Σάββατο, ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Στενό.

Παρά το κλίμα έντασης, η προηγούμενη αύξηση των ροών πετρελαίου μέσω του Ορμούζ είχε συμβάλει στον περιορισμό των φόβων για σοβαρή διαταραχή της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με αναλυτές της ANZ.

Νέες κυρώσεις κάθε εβδομάδα

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται να αυξήσει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη, παράλληλα με τη στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρούν σε νέες δευτερογενείς κυρώσεις κατά του Ιράν κάθε εβδομάδα. Στόχος της Ουάσιγκτον είναι να αποκόψει πλήρως την Τεχεράνη από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ποσότητες πετρελαίου που προκύπτουν από την πρόσφατη συμφωνία με τη Βενεζουέλα θα κατευθυνθούν στην αναπλήρωση του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου των ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 44 ετών.