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Βουλή: Ψήφος μέσω πληρεξουσίου για ευρωβουλεύτριες κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία
Πολιτική
20:10 - 31 Αυγ 2026

Βουλή: Ψήφος μέσω πληρεξουσίου για ευρωβουλεύτριες κατά την εγκυμοσύνη και τη λοχεία

Reporter.gr Newsroom
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Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο κυρώνεται απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία.

Η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα των ευρωβουλευτριών να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω πληρεξουσίου σε περίπτωση που βρίσκονται σε περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας.

Υπέρ της κύρωσης στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, η οποία είναι προγραμματισμένη για αύριο.

Παρά τις διαφορετικές τοποθετήσεις ως προς την κύρωση, πάντως, τα κόμματα συμφώνησαν επί της αρχής στην ανάγκη προσαρμογής του σχετικού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τη νέα ρύθμιση δημιουργείται η δυνατότητα στις ευρωβουλεύτριες που, λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας, δεν μπορούν να παρευρεθούν για να ασκήσουν αυτοπροσώπως το εκλογικό τους δικαίωμα, να το πράττουν μέσω ειδικά εξουσιοδοτημένου πληρεξουσίου.

Η διάταξη εντάσσεται στην προσπάθεια προσαρμογής των κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι αιρετές εκπρόσωποι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό, διασφαλίζοντας παράλληλα την απρόσκοπτη άσκηση των κοινοβουλευτικών τους δικαιωμάτων.

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