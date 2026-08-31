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Axios: Ο Μπέσεντ ζητά λιγότερη γραφειοκρατία – Στο στόχαστρο οι κανόνες που πλήττουν τις μικρές τράπεζες
Ειδήσεις
20:50 - 31 Αυγ 2026

Axios: Ο Μπέσεντ ζητά λιγότερη γραφειοκρατία – Στο στόχαστρο οι κανόνες που πλήττουν τις μικρές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τάχθηκε υπέρ της χαλάρωσης των χρηματοπιστωτικών κανονισμών κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών της G20 τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι οι κανόνες που θεσπίστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες των μικρών τραπεζών, σύμφωνα με δηλώσεις που εξασφάλισε αποκλειστικά το Axios.

Γιατί έχει σημασία: Ο ιδιωτικός τομέας έχει αποκτήσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη G20 υπό την αμερικανική προεδρία, με επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων, όπως ο CEO της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, και ο επικεφαλής της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, να συμμετέχουν στις συζητήσεις μαζί με υπουργούς Οικονομικών και κεντρικούς τραπεζίτες.

Τι υποστηρίζει ο Μπέσεντ

«Για να διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλους τους Αμερικανούς, οι τράπεζες που εξυπηρετούν την Main Street πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες επιτυχίας με εκείνες που εξυπηρετούν τη Wall Street», δήλωσε ο Μπέσεντ σε ομάδα επιχειρηματικών στελεχών στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, σύμφωνα με την προετοιμασμένη ομιλία του που κοινοποιήθηκε στο Axios.

Ο Αμερικανός υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη χαλάρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις κοινοτικές τράπεζες, η οποία επιτρέπει σε τράπεζες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια να διατηρούν μικρότερα κεφαλαιακά αποθέματα.

Κατά τον ίδιο, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να «απελευθερώσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια» για επενδύσεις σε μικρές επιχειρήσεις και για τη χορήγηση δανείων σε οικογένειες στις ΗΠΑ.

«Το Dodd-Frank δημιούργησε το “too small to succeed”»

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι οι κανονισμοί που εφαρμόστηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλαν στην εξαφάνιση περίπου των μισών μικρών και κοινοτικών τραπεζών της χώρας.

«Ωστόσο, το 2023, όλη αυτή η εποπτεία δεν απέτρεψε τη χώρα μας από το να βιώσει τρεις από τις μεγαλύτερες τραπεζικές καταρρεύσεις στην ιστορία της», ανέφερε, παραπέμποντας στις καταρρεύσεις της Silicon Valley Bank και άλλων περιφερειακών τραπεζών.

«Ο Dodd-Frank υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στο “too big to fail”. Αντί γι’ αυτό, δημιούργησε το “too small to succeed”», πρόσθεσε.

Νέα προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ στη G20

Η κυβέρνηση Τραμπ αξιοποιεί τη συγκεκριμένη συνάντηση υψηλού επιπέδου για να εντάξει τον ιδιωτικό τομέα σε πιο πρώιμο στάδιο στη διαδικασία χάραξης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής.

Η συνεδρίαση για τον τραπεζικό κλάδο αποτελεί μέρος μιας νέας πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της αμερικανικής προεδρίας της G20, με στόχο τη συμμετοχή εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα σε συζητήσεις που παραδοσιακά κυριαρχούνταν από κυβερνητικούς αξιωματούχους και κεντρικούς τραπεζίτες.

«Οι συμμετέχοντες έχουν... υπογραμμίσει τη σημασία της αναζήτησης της άποψης των επιχειρήσεων καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής διαμορφώνουν τις αποφάσεις και όχι αφού οι επιχειρήσεις έχουν ήδη υποστεί τις συνέπειές τους», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Ράιαν Ραγκ, παγκόσμιος επικεφαλής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Citi, ο Μπιλ Μπράουν, CEO της 3M, ο Ντέιβιντ Ρικς, CEO της Eli Lilly, ο Μάικλ Λάιονς, ο οποίος αναλαμβάνει CEO της Truist, ο Χιθ Τάρμπερτ, πρόεδρος της Circle, και ο Τζον Μέι, CEO της Deere.

Η ευρύτερη στρατηγική Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει σε μια επιθετική προσπάθεια χαλάρωσης των χρηματοπιστωτικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών απαιτήσεων που επιβλήθηκαν μετά την κρίση του 2008.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και μια ευρεία αναμόρφωση των κανόνων για τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε μέτρια μείωση των απαιτήσεων για τις μεγάλες τράπεζες και σε σημαντικότερη μείωση για τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η προσπάθεια απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ως ένδειξη ότι οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στη νέα πολιτική κατεύθυνση, αναφέρθηκε στην αύξηση των αιτήσεων για τη δημιουργία νέων τραπεζών, τις λεγόμενες «de novo charters».

«Η εμπιστοσύνη στην κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο Τραμπ οδήγησε σε περισσότερες αιτήσεις για νέες τραπεζικές άδειες κατά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του από όσες καταγράφηκαν συνολικά επί της προηγούμενης κυβέρνησης», ανέφερε.

Ωστόσο, σημαντικό μέρος αυτής της δραστηριότητας προέρχεται από εταιρείες fintech και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων η Coinbase και η Ripple. Οι εταιρείες αυτές επιδιώκουν να λειτουργούν περισσότερο ως παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από συνεργαζόμενες τράπεζες.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 20:24
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