Φλωρίδης: Ο Σαμαράς πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ – «Άλογο που δεν τραβάει» ο Τσίπρας

Σφοδρή κριτική στον Αντώνη Σαμαρά άσκησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, αναφερόμενος στις κινήσεις για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Φλωρίδης εκτίμησε ότι το εγχείρημα κινδυνεύει να εξελιχθεί στο «πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι βασικός στόχος του κ. Σαμαρά είναι να αποδυναμώσει την παράταξη από την οποία προέρχεται.

Ο υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι «διάφορα συστήματα», τα οποία κατά την άποψή του δεν κατάφεραν να πλήξουν την κυβερνητική σταθερότητα μέσω άλλων πολιτικών προσώπων, στρέφουν πλέον τις προσδοκίες τους προς τον κ. Σαμαρά. Όπως είπε, επιδίωξή τους είναι να περιοριστεί η εκλογική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας, να αποτραπεί η αυτοδυναμία της και να δημιουργηθούν συνθήκες πολιτικής αβεβαιότητας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε:

«Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο… Δικαίωμά του σαφώς αλλά δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κ. Καρυστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα, κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κ. Τσίπρας λέει "εγώ θέλω να επανέλθω, γιατί έβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα". Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι "πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση". Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διορίσανε ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό, και τώρα λέει "φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή του κόμματος"… Ποια είναι η ουσία;».

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Σε ερώτηση για το εάν ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε να ρίξει την κυβέρνηση, ο υπουργός Δικαιοσύνης απάντησε:

«Εγώ θεωρώ πως όχι. Κόμμα ας κάνει. Αλλά κόμμα που δημιουργείται με στόχευση αποκλειστική να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι, το οποίο σε έκανε πρωθυπουργό…».

Σχολιάζοντας, παράλληλα, τη δήλωση του εκπροσώπου του κ. Σαμαρά στον ΣΚΑΪ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ», ο κ. Φλωρίδης επικαλέστηκε και τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Να θυμίσω, και το είπε και ο κ. Γεωργιάδης χτες, πως "εμάς από το ΛΑΟΣ ο κ. Σαμαράς μας πήρε, αυτός μας φώναξε, μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς". Και δεύτερον, ο κ. Σαμαράς με τη ΝΔ δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Όλο το ΠΑΣΟΚ πήρε για να κυβερνήσει. Και καλά έκανε, γιατί εκείνη η κυβέρνηση είχε κάποια προσφορά στη χώρα».

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«Δεν τραβάει το άλογο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι οι σχετικές αιτιάσεις δεν έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και ότι πίσω από τις πολιτικές εξελίξεις που περιέγραψε υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος.

«Κατά συνέπεια, λοιπόν, όλες αυτές οι αιτιάσεις είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο σκοπός είναι ένας. Αφού τα διάφορα συστήματα, τα οποία προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη εδώ και πόσο καιρό, απέτυχαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τις συνωμοσίες, με τα Τέμπη… Τους δοκίμασαν όλους. Τώρα η ελπίδα τους είναι μπας και κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία».

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Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών και στις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν, πρόσθεσε:

«Η συνωμοσία για την πολιτική εκμετάλλευση των Τεμπών πού οργανώθηκε; (Διάφορα συστήματα) δοκίμασαν την κ. Καρυστιανού, μετά τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Τσίπρα».

Και συνέχισε:

«Δεν σπρώξανε τα χαρτιά τους πάλι πάνω στον κ. Τσίπρα; Δεν τραβάει το άλογο. Πού το έχει το 20%; Αλλά θα κριθεί και αυτό».

Ερωτηθείς για τους λόγους για τους οποίους, σύμφωνα με την εκτίμησή του, τα συγκεκριμένα «συστήματα» στράφηκαν κατά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Φλωρίδης απάντησε:

«Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι που τα κάνουν. Διότι η αφετηρία όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές αντιλήψεις, εκεί ξεκινάει. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ την καταλαβαίνω. Αν έχεις όμως μια ολιγαρχική αντίληψη που λέει "θα 'ρθεις να προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς", ρε μεγάλε, δεν γίνεται. Εμένα με βγάζει ένας λαός».

Για το ενδεχόμενο κόμματος Κασιδιάρη

Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στη συνέχεια και στην προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, ότι προτίθεται να δημιουργήσει νέο πολιτικό κόμμα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε:

«Ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο εγκληματία. Το ότι εξέτισε την ποινή του δεν παύει να τον αποκαθιστά. Καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, όπως και την προηγούμενη φορά που επιχείρησε να κάνει κάτι, αυτές απέτρεψαν το να δημιουργήσει οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και τώρα. Όλα αυτά κρίνονται στο Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου κρίνονται τα αιτήματα για τη δημιουργία των κομμάτων. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, θα κριθούν εκεί. Αυτά θα τα μάθουμε πολύ εγκαίρως, όχι την παραμονή των εκλογών. Η προσωπική μου άποψη είναι πως το να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία, εάν θα κάνει κόμμα… η ελληνική πολιτεία εδώ είναι και κάνει τη δουλειά της για να προστατέψει τη Δημοκρατία».

«Πολιτικά άοπλη» η χώρα χωρίς κυβέρνηση

Κλείνοντας, ο κ. Φλωρίδης επανήλθε στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αντίφαση στη συγκεκριμένη πολιτική επιδίωξη, όπως την αντιλαμβάνεται ο ίδιος.

«Υπάρχει αντίφαση στην επιδίωξη του κ. Σαμαρά. Λέει "ανησυχώ για τα εθνικά μας θέματα, για την υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη, γι' αυτό θέλω να κάνω κόμμα, να μην υπάρχει αυτοδυναμία". Δηλαδή (επιδιώκει) να οδηγηθεί η χώρα σε ακυβερνησία. Μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα έχει κυβερνητικό κενό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης άφησε, τέλος, ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στην Α' Θεσσαλονίκης.