Πιερρακάκης: Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας σε περίοδο διεθνούς ρευστότητας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που πραγματοποιούνται στην Ουάσιγκτον.

Στην κορυφή της θεματολογίας, η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, έχει θέσει τη θεματική «Ευκαιρίες σε μία περίοδο αλλαγών», αποτυπώνοντας τις μεγάλες προκλήσεις και μεταμορφώσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΝΤ και θα είναι κεντρικός ομιλητής σε δημόσια συζήτηση του Φόρουμ Νέας Οικονομίας (New Economy Forum), που διοργανώνει το ΔΝΤ, με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη».

Παράλληλα, ο υπουργός θα είναι ένας από τους κύριους ομιλητές στο δείπνο εργασίας των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα Γκεοργκίεβα, όπου θα εξεταστεί ο στρατηγικός ρόλος της Ευρώπης στο διαμορφούμενο πολυμερές πλαίσιο. Επίσης, θα λάβει μέρος στην 14η υπουργική Συνάντηση του Συνασπισμού υπουργών Οικονομικών για τη Δράση για το Κλίμα, με αντικείμενο τη συμβολή της οικονομικής πολιτικής στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΝΤ, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, καθώς και ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του. Επιπλέον, θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις θεσμικών φορέων με επίκεντρο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Κεντρικό μήνυμα του υπουργού στις παρεμβάσεις και τις επαφές του θα είναι ότι, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και ρευστότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδική πορεία. Η Ελλάδα, όπως θα τονίσει, συνιστά ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και πυλώνα πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας.