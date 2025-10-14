Κομισιόν: «Πράσινο φως» για την έκτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης – Τα νέα έργα και οι προκλήσεις

Θετική είναι η προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν σχετικά με το έκτο αίτημα πληρωμής για την Ελλάδα ύψους 2,1 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις (2,44 δισ. ευρώ με την προχρηματοδότηση), μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα για τις καθυστερήσεις που συνεχίζουν να παρατηρούνται.

Πιο αναλυτικά, το «πράσινο φως» της Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση του 6ου αιτήματος με την οποία το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του Ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα ανέλθει σε 48 % του συνόλου και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 23,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Πρόκειται για ποσοστό πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ωστόσο η χώρα συνεχίζει να υπολείπεται σε σχέση με άλλες που έχουν ξεπεράσει το 70% της απορρόφησης των πόρων.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που σχετίζονται με το έκτο αίτημα της Ελλάδας αφορούν τους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της δημόσιας διοίκησης και της φορολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές, σημαντικές τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος «θα αλλάξει ορατά προς το καλύτερο η ζωή των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Πιο αναλυτικά, το έκτο αίτημα πληρωμής σηματοδοτεί την επίτευξη σημαντικών οροσήμων στους παρακάτω τομείς:

Παιδεία : Εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία.

: Εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία. Υγεία : Λειτουργία της 1ης φάσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού.

: Λειτουργία της 1ης φάσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού. Κοινωνική μέριμνα : Έναρξη χορήγησης επιδομάτων σε 1,3 εκατ. δικαιούχους μέσω κάρτας.

: Έναρξη χορήγησης επιδομάτων σε 1,3 εκατ. δικαιούχους μέσω κάρτας. Ενέργεια : Εγκατάσταση 11.580 φωτοβολταϊκών συστημάτων και θεσμικές παρεμβάσεις για αποθήκευση και αυτοκατανάλωση ενέργειας.

: Εγκατάσταση 11.580 φωτοβολταϊκών συστημάτων και θεσμικές παρεμβάσεις για αποθήκευση και αυτοκατανάλωση ενέργειας. Οδική ασφάλεια : Συμβάσεις για LED φωτισμό και έργα σε 7.780 επικίνδυνα σημεία.

: Συμβάσεις για LED φωτισμό και έργα σε 7.780 επικίνδυνα σημεία. Υποδομές : Συμβάσεις για 9 ερευνητικά κέντρα και χρηματοδότηση 30 τουριστικών λιμένων.

: Συμβάσεις για 9 ερευνητικά κέντρα και χρηματοδότηση 30 τουριστικών λιμένων. Δικαιοσύνη : Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας και ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες.

: Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας και ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες. Δημόσια διοίκηση : Ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης και νέας δομής Κτηματολογίου.

: Ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης και νέας δομής Κτηματολογίου. Φορολογική διοίκηση : Ενοποίηση 400.000 POS και ταμειακών με το MyData, και μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

: Ενοποίηση 400.000 POS και ταμειακών με το MyData, και μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. REPowerEU: Έργα αποθήκευσης ενέργειας 175MW και κίνητρα για έξυπνους μετρητές

«Με την κατάθεση του 6ου αιτήματος εκταμίευσης που υπεβλήθη τον Ιούλιο, αξιοποιούνται πόροι απαραίτητοι για τη βελτίωση της καθημερινότητας και προς όφελος των συμπολιτών μας. Έχουμε πλέον μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος και συνεχίζουμε με επιμονή την υλοποίησή του, στοχεύοντας στην αναπτυξιακή προοπτική και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας.», δήλωσε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Ακόμη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, σημείωσε πως «με την ίδια στοχοθεσία, σύνεση και αποτελεσματικότητα επιταχύνουμε τη υλοποίηση δράσεων που θα διατηρήσουν την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, κυρίως όμως θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και την ταχύτητα σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη σε επίπεδο εισοδημάτων». Ο κ. Παπαθανάσης έχει διαβεβαιώσει ότι τα έργα υγείας και κοινωνικής κατοικίας – με προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ – θα προχωρήσουν κανονικά. Ωστόσο, άλλα – όπως το ενεργειακό πρόγραμμα «Απόλλων» – θα αντικατασταθούν.

Σημειώνεται πως όποιο από τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν προλάβει να υλοποιηθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026, θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλα σχήματα, όπως το ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση μη μεταφοράς του, οι σχετικοί πόροι θα χαθούν.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το 70% περίπου των μεταρρυθμίσεων που έχουν σχεδιαστεί. Ωστόσο, απομένουν ακόμη 5,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 6 δισ. ευρώ σε δάνεια. Το δεύτερο σκέλος (των δανείων) εμφανίζει τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις, που εν πολλοίς οφείλονται στην περιορισμένη ζήτηση από τις ΜμΕ.

Υπενθυμίζεται ότι συνολικά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που περιλαμβάνει μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά έργα, προβλέπει την εκταμίευση 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,13 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Μετά τη θετική αξιολόγηση από την Κομισιόν σήμερα, Τρίτη (14/10), τα κεφάλαια που κατευθύνονται στην Ελλάδα μέσω του ΤΑΑ θα αγγίξουν τα 23,45 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και προχρηματοδότηση 3,96 δισ. ευρώ που η χώρα έλαβε τον Αύγουστο του 2021, καθώς και προχρηματοδότηση 159 εκατ. ευρώ που είχε εγκριθεί στο πλαίσιο του REPowerEU τον Ιανουάριο του 2024.

Με την εκταμίευση της έκτης δόσης το ποσοστό των εκπληρωμένων οροσήμων θα ανέβει, όπως προαναφέρθηκε, σχεδόν στο μισό του συνόλου.

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: « Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 6ο αίτημα πληρωμής αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της συστηματικής και αποτελεσματικής δουλειάς που γίνεται για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση, ώστε κάθε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και την οικονομία.»

Ωστόσο οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι, αφού η επιτυχία του προγράμματος στο σύνολό του θα κριθεί από την έγκαιρη εκπλήρωση όλων των στόχων, με την ολοκλήρωση των έργων που έχουν σχεδιαστεί.