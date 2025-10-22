Στουρνάρας: «Μοχλός» η ενέργεια για την κάλυψη του επενδυτικού κενού

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει επενδυτικός προορισμός, αξιοποιώντας ευκαιρίες σε υποδομές, ενέργεια, εφοσδιαστική αλυσίδα και ψηφιακά συστήματα, αλλά και την 'τάση φυγής κεφαλαίων από τις ΗΠΑ", κι έτσι να καλύψει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη. Αυτό τόνισε σε ομιλία του με τίτλο «Οι ανατροπές στις διεθνείς οικονομικές ισορροπίες, η ευρωζώνη και η ελληνική οικονομία» ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, χθές, στην τελετή επίδοσης σε αυτόν τιμητικού τόμου με τίτλο: «Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα»

"Η αβεβαιότητα για την οικονομική πολιτική των ΗΠΑ έχει οδηγήσει, σε μείωση των τοποθετήσεων των επενδυτών σε ομοσπονδιακά ομόλογα των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, αυξάνονται οι τοποθετήσεις τους σε ευρωπαϊκά αξιόγραφα, κυρίως σε κρατικά ομόλογα και εταιρικά ομόλογα υψηλής διαβάθμισης. Η Ευρώπη δύναται, επομένως, να αναδειχθεί σε ένα σταθερό και ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, με ενίσχυση του ρόλου του ευρώ ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος. Η αυξημένη ζήτηση ευρωπαϊκών αξιογράφων μπορεί να ενισχύσει τη ρευστότητα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας, στηρίζοντας τις παραγωγικές επενδύσεις και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Όμως, αυτό δεν θα γίνει αυτόματα. Απαιτείται η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, η δημιουργία μιας πλήρως λειτουργικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η άρση όλων των σημαντικών εμποδίων που απομένουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και η αύξηση των επενδύσεων σε τεχνολογία, άμυνα και πράσινη ανάπτυξη. Η ευρωζώνη αποταμιεύει περίπου 2,5% του ΑΕΠ περισσότερο από ό,τι επενδύει, όπως προκύπτει από το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της. Αυτοί οι διαθέσιμοι πόροι, που μέχρι σήμερα διοχετεύονταν εκτός Ευρώπης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση της εγχώριας επενδυτικής δραστηριότητας, ιδίως σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Σύμφωνα με την έκθεση Draghi, απαιτούνται πρόσθετες επενδύσεις ύψους 800 δισεκ. ευρώ ετησίως, περίπου 5% του ΑΕΠ, για να μειωθεί το επενδυτικό κενό έναντι των ΗΠΑ και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα" ανέφερε ο Διοικητής.

Με βάση τον κ. Στουρνάρα, “η ευρωζώνη, αλλά και η Ευρώπη συνολικά, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τετραπλή πρόκληση: αυτή της ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης, της ενίσχυσης της αμυντικής της ισχύος, της ενεργού συμμετοχής στη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου μοντέλου παγκοσμιοποίησης και της ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Η πράσινη μετάβαση, η καινοτομία, η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών, η στενότερη οικονομική συνεργασία, η κατάργηση των (σημαντικών ακόμα) εμποδίων που παραμένουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και ισοδυναμούν με υψηλούς δασμούς, η αύξηση και η (εν μέρει) κοινή χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών, αποτελούν κρίσιμους άξονες αυτής της προσπάθειας” ανέφερε ο κ. Στουρνάρας συμπληρώνοντας ότι:

“Η Ευρώπη σήμερα δεν προχωρεί στα τυφλά. Διαθέτει δυο σημαντικά ντοκουμέντα στρατηγικής, την Έκθεση Draghi και την Έκθεση Letta. Θα μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να δει τη «μεγάλη εικόνα» και να ολοκληρώσει αυτήν την, ομολογουμένως δύσκολη, προσπάθεια;”

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, “η Ελλάδα έχει πλέον κάθε δυνατότητα να επωφεληθεί από τις διεθνείς οικονομικές ανακατατάξεις που περιέγραψα, από τις ευκαιρίες, από ξένες άμεσες επενδύσεις και γενικότερα από τις ροές κεφαλαίων προς την Ευρώπη."

"Η αξιοποίηση των ευκαιριών που διανοίγονται συνδέεται κυρίως με σημαντικές επενδύσεις, και η Ελλάδα προσφέρει ευκαιρίες για την προσέλκυση τέτοιων στρατηγικών επενδύσεων κατά τα επόμενα έτη. Ο συνδυασμός μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, βελτιωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Και για την Ελλάδα σήμερα, οι επενδύσεις, ιδιαιτέρως σε υποδομές και σε τομείς που ενισχύουν την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, που είτε εξάγονται είτε υποκαθιστούν εισαγωγές, είναι πολύτιμες" ανέφερε.

“Η χώρα μπορεί να γίνει κόμβος καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” υπογράμμισε ο Διοικητής της ΤτΕ και συμπλήρωσε ότι: “Η ενεργειακή μετάβαση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ελλάδας. Οι επενδύσεις σε αιολικά και ηλιακά πάρκα και σε υπεράκτια έργα, σε συνδυασμό με αναβαθμίσεις των ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων, καθώς και η αύξηση της δυναμικότητας στις μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρισμού, θα στηρίξουν την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, υποκαθιστώντας εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας προσφέρει μοναδικές δυνατότητες ώστε η χώρα να γίνει κόμβος καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – και επενδυτικός μαγνήτης.” Όπως είπε “από το 2019 μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται σταδιακά. Από 11% το 2019 σε 16% το 2024, με πρόβλεψη να φτάσουν το 18% περίπου το 2027. Στην ευρωζώνη είναι στάσιμες, στο 21,5% περίπου. Ακριβώς η αύξηση αυτή είναι η κύρια αιτία για τον υπερδιπλάσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας σε σχέση με αυτόν της ευρωζώνης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.”

Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας ενέφερε ότι “η ανάπτυξη των εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics) και οι επενδύσεις σε υποδομές μπορούν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο. Τα λιμάνια, οι μαρίνες και τα δίκτυα μεταφορών είναι πύλες που συνδέουν την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Ο εκσυγχρονισμός αυτών των υποδομών θα ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και θα αποφέρει μακροπρόθεσμες αποδόσεις για τους επενδυτές.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι υπηρεσίες παρουσιάζουν, επίσης, δυναμικές προοπτικές ανάπτυξης. Το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ελλάδας επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς, υποστηριζόμενο από επιχειρηματικά κεφάλαια και κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και τις ψηφιακές υποδομές, μπορούν να επιφέρουν βελτίωση της παραγωγικότητας σε όλους τους τομείς. Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει έγκαιρη πρόσβαση σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης.”

Οι αστερίσκοι

Με βάση τον κ. Στουρνάρα υπάρχουν και ρίσκα, καθώς όπως τόνισε “παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο, σήμερα απέχουμε ακόμα σημαντικά, περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από το να κλείσουμε το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη που δημιουργήθηκε στην ελληνική οικονομία από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Επιταχύνοντας το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων, ιδίως σε καινοτόμες δραστηριότητες, αλλά και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, επιταχύνουμε τη σύγκλιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με αυτό της ευρωζώνης, δηλαδή της ευημερίας του ελληνικού λαού με εκείνη της υπόλοιπης Ευρώπης, της πλέον ευημερούσας ηπείρου του πλανήτη. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία μπροστά μας. Είναι στο χέρι μας να μην τη σπαταλήσουμε.”