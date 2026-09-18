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ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ. την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου
Οικονομία
12:15 - 18 Σεπ 2026

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία εντόκων γραμματίων ύψους €400 εκατ. την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 24 Μαρτίου 2027.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

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