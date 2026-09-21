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ΤτΕ: Κακόβουλη χρήση του ονόματος του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα
Ειδήσεις
16:42 - 21 Σεπ 2026

ΤτΕ: Κακόβουλη χρήση του ονόματος του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα της Ελλάδος εφιστά την προσοχή του κοινού σε περιστατικά διαδικτυακής εξαπάτησης με χρήση του ονόματος και της εικόνας του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα.

Ψευδή δημοσιεύματα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζουν τον Διοικητή να συνομιλεί ή να αντιπαρατίθεται με γνωστούς δημοσιογράφους. Αντίστοιχες πρακτικές έχουν καταγραφεί και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται εικόνες ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ οι αναρτήσεις παραπέμπουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή crypto πλατφόρμες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε τέτοιου είδους αναρτήσεις ή να παρέχει προσωπικά και οικονομικά στοιχεία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή περιπτώσεις όπου πολίτες αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησής τους με κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς, έχει δημοσιεύσει στον ιστοχώρο της σχετική προειδοποίηση: https://www.bankofgreece.gr/xristika/oroi-xrisis/hoax.

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