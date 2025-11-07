Shutdown χωρίς τέλος: Οι Ρεπουμπλικανοί απορρίπτουν τη νέα πρόταση των Δημοκρατικών
Ειδήσεις
23:01 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, παρουσίασε την Παρασκευή μια νέα πρόταση προς τους Ρεπουμπλικανούς με στόχο την επαναλειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία παραμένει σε καθεστώς “shutdown” από την 1η Οκτωβρίου.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί απέρριψαν άμεσα το σχέδιο, το οποίο βασίζεται στη διατήρηση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Affordable Care Act (ACA) – γνωστού και ως «Obamacare» – για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

Η πρόταση του Σούμερ προβλέπει ότι οι Δημοκρατικοί θα στηρίξουν μια λεγόμενη «καθαρή» προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις. Σε αντάλλαγμα, οι Ρεπουμπλικανοί θα δεσμευτούν να εγκρίνουν ξεχωριστά την παράταση για έναν χρόνο των φορολογικών πιστώσεων που μειώνουν το κόστος ασφάλισης υγείας μέσω των αγορών του ACA.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης τη σύσταση διακομματικής επιτροπής που θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις με στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Μιλώντας από το βήμα της Γερουσίας, ο Σούμερ δήλωσε:

«Οι Δημοκρατικοί έχουν πει πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση στο σύστημα υγείας. Οι Ρεπουμπλικανοί, όμως, επιμένουν ότι δεν θα συζητήσουν για μείωση του κόστους μέχρι να ανοίξει ξανά η κυβέρνηση. Ας βρούμε, λοιπόν, έναν δρόμο που να τιμά και τις δύο θέσεις».

Πρόσθεσε ότι η πρόταση «θα επαναφέρει τη λειτουργία της κυβέρνησης και θα παρατείνει τα φορολογικά οφέλη του ACA, δίνοντας ταυτόχρονα χώρο για διαπραγματεύσεις πάνω σε μακροπρόθεσμες λύσεις».

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν την πρόταση επανάληψη προηγούμενης που είχαν ήδη απορρίψει.
«Οι Δημοκρατικοί το είχαν προσφέρει αυτό ιδιωτικά πριν εβδομάδες και το απορρίψαμε», ανέφερε πηγή κοντά στους Ρεπουμπλικανούς. «Η σημερινή τους κίνηση είναι απλώς παραδοχή ότι πρέπει να λήξουν το shutdown που οι ίδιοι προκάλεσαν».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε:

«Οι Δημοκρατικοί κρατούν τον αμερικανικό λαό όμηρο για πρόσθετες δαπάνες. Η πρότασή τους δείχνει ότι βρίσκονται υπό έντονη εσωτερική πίεση».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, «είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα δεχόταν ποτέ κάτι τέτοιο», γεγονός που δείχνει διάσταση απόψεων εντός του Δημοκρατικού Κόμματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν 53 έδρες στη Γερουσία, έναντι 45 Δημοκρατικών και δύο ανεξάρτητων που συντάσσονται με αυτούς.

