Οικονομία
14:20 - 19 Νοε 2025

ΓΣΕΒΕΕ: Ζητά εξορθολογισμό προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις πραγματικών δικαιούχων - Οι επτά προτάσεις

Reporter.gr Newsroom
Τον εξορθολογισμό των προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης πραγματικών δικαιούχων ζητά με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι με το Ν.4557/2018 καθιερώθηκε η υποχρέωση των νομικών οντοτήτων να υποβάλλουν δήλωση Πραγματικών Δικαιούχων στο σχετικό Ηλεκτρονικό Μητρώο που δημιουργήθηκε. Η υποχρέωση αφορά επιχειρήσεις αλλά και σωματεία ή συλλόγους, παρά το ότι, τα τελευταία δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπός του Μητρώου είναι ο προσδιορισμός της ταυτότητας κάθε φυσικού προσώπου, το οποίο κατέχει νομική οντότητα ή ασκεί έλεγχο επ' αυτής, η ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και να προστεθεί ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση σύνθετων σχημάτων απόκρυψης φορολογικής ύλης, νομιμοποίησης εσόδων από μη νόμιμες δραστηριότητες κτλ.

Το ηλεκτρονικό αυτό Μητρώο τροφοδοτείται με στοιχεία από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο. Ωστόσο σημειώνεται στην επιστολή ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι 100 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή, εντός ενός μήνα, 500 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή, εντός τριών μηνών, από τις προθεσμίες που τίθενται και μεταξύ 5.000 και 40.000 ευρώ στην περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση μετά το πέρας του τριμήνου, καθώς σε αυτή την περίπτωση ο υπόχρεος αντιμετωπίζεται ως να μην υπέβαλε δήλωση. Μάλιστα, ανάλογη μεταχείριση επιφυλάσσεται και για επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην επανυποβολή της σχετικής δήλωσης λόγω μεταβολών στην εταιρική μορφή ακόμα και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στους πραγματικούς δικαιούχους.

Οι επτά προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ

Όπως υπογραμμίζεται, το υψηλό και εξοντωτικό αυτό πρόστιμο δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί μέσω ενδικοφανούς προσφυγής στην ΔΕΔ αλλά μόνο μέσω προσφυγής στον προϊστάμενο της υπηρεσίας που έχει βεβαιώσει την παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των υπόχρεων νομικών προσώπων βρίσκονται ακόμα σε στάδιο εξοικείωσης με την συγκεκριμένη υποχρέωσή τους, η ΓΣΕΒΕΕ καταθέτει επτά προτάσεις που θεωρεί σκόπιμη την υιοθέτηση τους. Συγκεκριμένα:

1. Να εξαιρεθούν τα σωματεία - σύλλογοι από την υποχρέωση υποβολής ή να προβλεφθεί ότι για οποιαδήποτε εκπρόθεσμη δήλωση το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

2. Να περιοριστεί στα 100 ευρώ η εκπρόθεσμη δήλωση για κάθε μεταβολή που υποχρεώνει σε εκ νέου υποβολή δήλωσης, εφόσον προκύπτει ότι καμία μεταβολή δεν έχει επέλθει στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί πραγματικοί δικαιούχοι.

3. Να επεκταθεί η περίοδος για την οποία προβλέπεται το πρόστιμο των 100 ευρώ από τον ένα μήνα στους τρείς και αντίστοιχα το πρόστιμο των 300 ευρώ από τους τρεις μήνες στους έξι.

4. Να υπάρξει κωδικοποίηση και σαφής αναφορά όλων των μεταβολών που μπορούν να γίνουν σε νομικές οντότητες και απαιτούν εκ νέου υποβολή δήλωσης μεταβολής πραγματικών δικαιούχων ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν αλλάξει.

5. Να αναγνωριστούν αντικειμενικοί λόγοι εκπρόθεσμης υποβολής όπως αυτοί της ανωτέρας βίας προκειμένου μια οντότητα να μπορεί να αποφύγει το πρόστιμο αποδεικνύοντας αντικειμενικούς λόγους που την εμπόδισαν στην υποβολή εμπρόθεσμης δήλωσης (αρχικής ή μεταβολών).

6. Να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ και να μην περιορίζεται η δυνατότητα προσφυγής μόνο στον προϊστάμενο που βεβαίωσε την παράβαση και το πρόστιμο.

7. Να προβλεφθεί παράταση του μεταβατικού σταδίου που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο του 2026, χωρίς να καταλογίζεται πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή και να γίνει ενημέρωση των υπόχρεων που δεν έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση από την ΑΑΔΕ.

