ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παπαθανάσης: Έξι δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών
Οικονομία
09:38 - 28 Νοε 2025

Παπαθανάσης: Έξι δράσεις για ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάσηεντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) οι πρώτες έξι δράσεις με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κοινωφελών υποδομών και εξοπλισμού και την  προώθηση της κυκλικής οικονομίας μέσα από την πράσινη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στους Δήμους Εορδαίας, Κοζάνης, Σερβίων και Μεγαλόπολης και στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, τα έργα, με συνολικό κόστος πουανέρχεται σε 5,53 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΠ ΔΑΜ θα συνεισφέρει τα 4,89 εκ. ευρώ, είναι:

  • Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κοζάνης, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 1.704.416,58 ευρώ.
  • Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με βάση κατευθύνσεις Σχεδίων Δράσης Κυκλικής Οικονομίας, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ1.501.439,93 ευρώ.
  • Δημιουργία πρότυπης ενεργειακά πλατείας στο Δήμο Μεγαλόπολης, με δικαιούχο τον Δήμο Μεγαλόπολης και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 1.053.880 ευρώ.
  • Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού επιλεγμένων περιοχών του Δήμου Εορδαίας, με δικαιούχο τον Δήμο Εορδαίας και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 762.988 ευρώ.
  • Αντικατάσταση παλαιών πετρελαιοκινητώνΔημοτικού στόλου Δήμου Σερβίων με νέας τεχνολογίας ηλεκτρικά οχήματα και σταθμοίφόρτισης, με δικαιούχο τον Δήμο Σερβίων και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 410.000 ευρώ.
  • Ανάπτυξη Δικτύου Συλλογής και Διαχείρισης Συσκευασιών χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων, με δικαιούχο την Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) και συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ΕΠΑ 225.053 ευρώ.

Τονίζεται ότι η διαδικασία μεταφοράς από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», και ένταξης στο ΕΠ ΔΑΜ, έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αφορούν καταρχάς στην τοπική κοινωνία των λιγνιτικών Δήμων της Δ. Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης και ευρύτερα στις ηπειρωτικές περιοχές ΔΑΜ, καθίσταται δυνατή μετά από την πρόσφατη έγκριση του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΠ ΔΑΜ) στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 186,69 εκ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης
Πολιτική

Μητσοτάκης για 6 χρόνια gov.gr: Ψηφιακό άλμα χωρίς προηγούμενο – Στο επίκεντρο ο πολίτης

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου
Οικονομία

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες
Οικονομία

Προκαταβολή φόρου: Στο «ζύγι» σταδιακή κατάργηση για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 11:27

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Στο πλευρό των δύο παιδιών τα Παιδικά Χωριά SOS

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 11:21

Με ψυχραιμία απέναντι στη γεωπολιτική ένταση: Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολιτική
10/06/2026 - 11:06

Δένδιας για Δίστομο: Χρέος μας η διατήρηση της ιστορικής μνήμης - Συνεχίζουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις

Πολιτική
10/06/2026 - 11:00

Θεοδωρικάκος: Συζητήσεις με βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ για επίτευξη εθνικής συμφωνίας μειώσεων τιμών

Πολιτική
10/06/2026 - 10:58

Χατζηδάκης: Στην πρώτη γραμμή το έργο παράκαμψης του Κηφισού μέσω «πρότυπων προτάσεων»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 10:45

Διπλωματική ένταση: Το Ισραήλ κατηγορεί τον Γκουτέρες για μεροληψία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 10:41

Παρέδωσε ένα ακόμη έργο του ΑΙΓΙΣ η Κοινωνία της Πληροφορίας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 10:38

Μπρατάκος: Άμεσα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πλαφόν στις προσαυξήσεις και αυτόματος συμψηφισμός οφειλών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/06/2026 - 10:31

ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος: Έλεγχοι της ΥΠΑ φέρνουν καθυστερήσεις στις πτήσεις

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 10:24

H CrediaBank στηρίζει το έργο του ΕΚΑΒ

ΕΜΠΟΡΙΟ
10/06/2026 - 10:22

Attica: Ποντάρει σε luxury, beauty και οργανική ανάπτυξη ενόψει Χρηματιστηρίου - Στόχος μια αγορά 2 δισεκ.

Τεχνολογία
10/06/2026 - 10:20

Έρευνα: 1 στις 2 επιχειρήσεις «παγιδευμένη» σε συνδρομές λογισμικού που δεν χρειάζεται

Ειδήσεις
10/06/2026 - 10:18

ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ενόψει μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 10:10

Ο συνωστισμός υφυπουργών στο ΥΠΕΞ και η «μαγική» λύση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 10:10

Eurobank: Ξεκινά πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 288 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 10:08

Μπέλφαστ: Νύχτα άγριων επεισοδίων κατά μεταναστών μετά από επίθεση Σουδανού με μαχαίρι

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 10:06

Βουτιά στις αγορές της Ασίας μετά τα χτυπήματα Ιράν – ΗΠΑ: Απώλειες 7% για τον Kospi

Αναλύσεις
10/06/2026 - 10:03

ΧΑ: Προς τις 2400 μονάδες ο ΓΔ με ώθηση από τις τράπεζες

Ναυτιλία
10/06/2026 - 10:01

Ενοχλούν την Τουρκία οι νέες συμφωνίες των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραμαγκά

ΕΜΠΟΡΙΟ
10/06/2026 - 09:51

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητά περιορισμό των τραπεζικών χρεώσεων και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Σημαντικές αποκοπές μερισμάτων και επιχειρηματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
10/06/2026 - 09:46

Κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες: Στη φυλακή και οι έξι κατηγορούμενοι

Περιβάλλον
10/06/2026 - 09:38

«Ελ Νίνιο»: Προειδοποιήσεις για ιστορικής έντασης επεισόδιο με εκτόξευση θερμοκρασιών και παγκόσμιες ανατροπές

Πολιτική
10/06/2026 - 09:36

Πιερρακάκης: Στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα και Μαρκ Ρούτε

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
10/06/2026 - 09:23

ΟΤΕ: Επιστρέφει €532 εκατ. στους μετόχους, αυξάνει μέρισμα και buy back – Στο επίκεντρο AI

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 09:14

ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας διερευνούν τη δυνατότητα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στις οπτικές ίνες

Πολιτική
10/06/2026 - 09:10

Αυλαία για την αναθεώρηση του Συντάγματος: Συγκρότηση Επιτροπής με 42 μέλη

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
10/06/2026 - 08:54

Τα καλά νέα της κρουαζιέρας - Λιγότεροι επισκέπτες το 2026

Magazino
10/06/2026 - 08:35

Πίσω από την «αστερόσκονη» του Μουντιάλ: Τα «χρυσά εισιτήρια» και η απληστία της FIFA

Νομίσματα
10/06/2026 - 08:27

Κρυπτο-αυτοκρατορία Τραμπ: Δισεκατομμύρια κέρδη για την οικογένεια, βαριές απώλειες για επενδυτές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ