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ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η μετάβασή του στην ΑΑΔΕ
Οικονομία
14:07 - 19 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η μετάβασή του στην ΑΑΔΕ

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Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», καθώς και οι σχετικές τροπολογίες, μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Πιο Συγκεκριμένα:

  • Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του εγκρίθηκε με 159 ψήφους υπέρ και 129 κατά.

  • Η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των οφειλών σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο εγκρίθηκε με 163 ψήφους υπέρ και 126 κατά.

  • Η τροπολογία που αφορά αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και την καταβολή ανταμοιβής στο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Επενδύσεων, Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα και Υπηρεσιών Διαχείρισης Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, εγκρίθηκε με 234 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 12 παρών.

  • Η τροπολογία που περιλαμβάνει παρατάσεις προσωρινών αδειών λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, παρατάσεις μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων, νομιμοποίηση δαπανών του ΕΟΔΥ για το 2023, δυνατότητα παράτασης παραμονής εργαζομένων υπό εξαιρετικές συνθήκες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, ρύθμιση για τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων στο ΟΑΚΑ, δευτερογενή εκχώρηση κωδικού του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην ΑΑΔΕ, και διόρθωση παροράματος στο άρθρο 268 του Ν. 5259/2025, εγκρίθηκε με 187 ψήφους υπέρ, 24 κατά και 78 παρών.

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