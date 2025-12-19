ΟΠΕΚΕΠΕ: Υπερψηφίστηκε η μετάβασή του στην ΑΑΔΕ

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Το νομοσχέδιο επί της αρχής και στο σύνολό του εγκρίθηκε με 159 ψήφους υπέρ και 129 κατά.

Η τροπολογία για τις ρυθμίσεις των οφειλών σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο εγκρίθηκε με 163 ψήφους υπέρ και 126 κατά.

Η τροπολογία που αφορά αποζημιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω της επιζωοτίας της ευλογιάς, την αύξηση της εθνικής συμμετοχής για δράσεις ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και την καταβολή ανταμοιβής στο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Επενδύσεων, Μονάδας Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα και Υπηρεσιών Διαχείρισης Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, εγκρίθηκε με 234 ψήφους υπέρ, 43 κατά και 12 παρών.