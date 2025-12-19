Παπαθανάσης: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ

Στην Ολομέλεια της Βουλής και κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης – Μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις», ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την πορεία της ανάπτυξης μέσω έργων και μεταρρυθμίσεων, αντί για λόγια.

«Η Ελλάδα από το 2019 αλλάζει με έργα και μεταρρυθμίσεις, όχι με λόγια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι τα έργα αυτά δίνουν νέα δυναμική στην οικονομία και μετουσιώνουν αυτή τη δυναμική σε αύξηση των θέσεων εργασίας, βελτίωση των εισοδημάτων και της καθημερινότητας των πολιτών. «Τα έργα απαιτούν πόρους και οι πόροι απαιτούν σωστή δημοσιονομική διαχείριση και σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας», υπογράμμισε.

Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030

Ο κ. Παπαθανάσης παρουσίασε τα βασικά στοιχεία του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, το οποίο ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το αντίστοιχο της προγραμματικής περιόδου 2021-2025. Στο επίκεντρο του Προγράμματος βρίσκονται η στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός επισήμανε ότι το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στα 14,6 δισ. ευρώ για το 2025 και σε 16,7 δισ. ευρώ για το 2026, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δημόσιας επένδυσης για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Οικονομικοί στόχοι και διαπραγματεύσεις για το μέλλον

«Θα πιάσουμε όλους τους οικονομικούς στόχους και, ταυτόχρονα, διεκδικούμε ακόμα περισσότερους πόρους», ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2028-2034, η οποία δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιδιώκει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε τα επιπλέον κονδύλια να λειτουργήσουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι το 2025 η Ελλάδα αναμένεται να απορροφήσει 4,9 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αναρωτήθηκε γιατί στο πρόσφατο παρελθόν η χώρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ανάλογους πόρους, ενώ επεσήμανε και τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία δεν υπερψηφίζει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως για παράδειγμα τη διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Αναπτυξιακή πορεία και κοινωνικό όφελος

Ο κ. Παπαθανάσης επεσήμανε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με ορθή δημοσιονομική πολιτική, στήριξη στους εργαζόμενους και δημιουργία ανταγωνισμού, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που ζητούν οι πολίτες: χαμηλή ανεργία, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής. «Από τη μια ζητάτε τη συνεννόηση και από την άλλη δεν ψηφίζετε. Η Ελλάδα πάει μπροστά», υπογράμμισε.