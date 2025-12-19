Qualco Group: Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων

Η Qualco ανακοίνωσε σήμερα (19/12) έκτακτη γενική συνέλευση εντός του Δεκεμβρίου, όπως και τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Qualco Group Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:



Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 18η Δεκεμβρίου 2025 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 56.521.889 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 80,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 56.521.889) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 27.11.2025 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1°

Την έγκριση της μερικής μεταβολής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατ’ εφαρμογή της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 6 Μαΐου 2025 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), ως ακολούθως, για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων στην ενότητα 17 του Ενημερωτικού Δελτίου ποσών υπό (Α), (Β) και (Γ):

αναφορικά με τη χρήση Α, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €15,9

εκατ. από σύνολο €23,9 εκατ.,

- αναφορικά με τη χρήση Β, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €11,1

εκατ. από σύνολο €19,1 εκατ., και

- αναφορικά με τη χρήση Γ, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €1,3

εκατ. από σύνολο €4,8 εκατ., στο βαθμό που κριθεί σκόπιμο να διοχετευτούν σε θυγατρικές της Εταιρείας σύμφωνα με την ευχέρεια που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων χρήσεων, να διοχετευτούν μέσω ομολογιακών δανείων εκδόσεως των θυγατρικών της Εταιρείας και όχι έναντι συμμετοχής σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην οικεία ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου.



Σημειώνεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση αντιπροσωπεύει ποσοστό 49,4% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, και συνυπολογιζόμενης και της αλλαγής χρήσης που αποφασίστηκε δυνάμει της από 4 Ιουνίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 68,6% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων.

ΥΠΕΡ 56.521.889 μετοχές (80,71%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2°:

Την έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 25.11.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ 56.509.045 μετοχές (80,69%)

ΚΑΤΑ 12.844 μετοχές (0,02%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 3°

Την Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, συνολικού ποσού [€393.600] Η εν λόγω προέγκριση των αμοιβών για το έτος 2025 τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ακόμα, ότι οι ως άνω αποδοχές είναι εντός του εύρους της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την έγκριση των τροποποιήσεων που αποφασίσθηκαν στο Θέμα 2ο ανωτέρω, και θα καταβληθούν αναλογικά (pro rata) από την ημερομηνία εκλογής κάθε προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ 56.521.889 μετοχές (80,71%)

ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)

ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)