ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Qualco Group: Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων
Ανακοινώσεις
14:00 - 19 Δεκ 2025

Qualco Group: Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Qualco ανακοίνωσε σήμερα (19/12) έκτακτη γενική συνέλευση εντός του Δεκεμβρίου, όπως και τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.1(3) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία «Qualco Group Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε την 18η Δεκεμβρίου 2025 με την παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν 56.521.889 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι με απαρτία 80,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, κατόπιν ψηφοφορίας (έγκυρες ψήφοι 56.521.889) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρονται στην από 27.11.2025 πρόσκληση, αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1°
Την έγκριση της μερικής μεταβολής της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, κατ’ εφαρμογή της από 14 Μαρτίου 2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 6 Μαΐου 2025 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), ως ακολούθως, για την εξυπηρέτηση των αναφερόμενων στην ενότητα 17 του Ενημερωτικού Δελτίου ποσών υπό (Α), (Β) και (Γ):

αναφορικά με τη χρήση Α, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €15,9
εκατ. από σύνολο €23,9 εκατ.,
- αναφορικά με τη χρήση Β, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €11,1
εκατ. από σύνολο €19,1 εκατ., και
- αναφορικά με τη χρήση Γ, το εναπομείναν στις 25 Νοεμβρίου 2025 αδιάθετο ποσό ύψους €1,3
εκατ. από σύνολο €4,8 εκατ., στο βαθμό που κριθεί σκόπιμο να διοχετευτούν σε θυγατρικές της Εταιρείας σύμφωνα με την ευχέρεια που προβλέπεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων χρήσεων, να διοχετευτούν μέσω ομολογιακών δανείων εκδόσεως των θυγατρικών της Εταιρείας και όχι έναντι συμμετοχής σε αυξήσεις του μετοχικού τους κεφαλαίου, κατά παρέκκλιση από τα αναφερόμενα στην οικεία ενότητα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω τροποποίηση αντιπροσωπεύει ποσοστό 49,4% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, και συνυπολογιζόμενης και της αλλαγής χρήσης που αποφασίστηκε δυνάμει της από 4 Ιουνίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 68,6% των συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων.
ΥΠΕΡ 56.521.889 μετοχές (80,71%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 2°:
Την έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 25.11.2025 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΥΠΕΡ 56.509.045 μετοχές (80,69%)
ΚΑΤΑ 12.844 μετοχές (0,02%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Θέμα 3°
Την Προέγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, συνολικού ποσού [€393.600] Η εν λόγω προέγκριση των αμοιβών για το έτος 2025 τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται ακόμα, ότι οι ως άνω αποδοχές είναι εντός του εύρους της αναθεωρημένης πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, όπως ισχύει μετά την έγκριση των τροποποιήσεων που αποφασίσθηκαν στο Θέμα 2ο ανωτέρω, και θα καταβληθούν αναλογικά (pro rata) από την ημερομηνία εκλογής κάθε προσώπου ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΥΠΕΡ 56.521.889 μετοχές (80,71%)
ΚΑΤΑ 0 μετοχές (0%)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0%)

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 14:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ανέρχεται στα 22,4 δισ. ευρώ

Η Δέσποινα Τσαγγάρη, Πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή
Ειδήσεις

Η Δέσποινα Τσαγγάρη, Πρόεδρος της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή

Οι τιμές πετρελαίου ενισχύονται παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Βενεζουέλα
Εμπορεύματα

Οι τιμές πετρελαίου ενισχύονται παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Βενεζουέλα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Διανέμει €41,37 εκατ. από τα κέρδη του 2025 στους μετόχους

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου
Ανακοινώσεις

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners
Επιχειρήσεις

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για την ιθαγένεια - Έξαλλος ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ