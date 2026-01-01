Οι προβλέψεις για τους πραγματικούς μισθούς στην Ευρώπη το 2026 - Χαμηλές προσδοκίες για την Ελλάδα

Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Ελλάδας για το 2026 είναι η αύξηση των πραγματικών μισθών, με τις προβλέψεις, ωστόσο, να μην είναι ευοίωνες.

Σύμφωνα με την έκθεση Salary Trends 2025–26 της Employment Conditions Abroad (ECA), οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν στην Ευρώπη το 2025 σχεδόν σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και το 2026.

Μέχρι το τέλος του 2025, επισημαίνει η έκθεση, οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν σε 23 από τις 25 ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν, ενώ η Ρουμανία (–0,9%) θα είναι η μόνη που θα έχει μειώσεις.

Μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης, η Γαλλία καταγράφει την καλύτερη επίδοση, ακολουθούν η Γερμανία, η Ιταλία και στη συνέχεια το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ECA προβλέπει διάμεση αύξηση πραγματικών μισθών 1,4% σε 25 χώρες το 2025 και 1,7% το 2026. Η Ρουμανία (–0,7%) αναμένεται να καταγράψει νέα πτώση, ενώ όλες οι άλλες χώρες θα έχουν θετική μεταβολή.

Η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία και η Βουλγαρία θα είναι στην ομάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις.

Η Ελλάδα θα έχει μεν αύξηση αλλά μόλις 0,9%, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες, πλην της Ρουμανίας, θα έχουν αύξηση άνω του 1%.

Το 2025, η χώρα μας είχε επίσης χαμηλές επιδόσεις με αύξηση 0,6%.