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ΥΠΑΝ: Συγκρότηση τριών επιτροπών για το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις»
Οικονομία
18:55 - 08 Ιαν 2026

ΥΠΑΝ: Συγκρότηση τριών επιτροπών για το καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις»

Reporter.gr Newsroom
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Στη συγκρότηση τριών Επιτροπών Αξιολόγησης προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με στόχο την εξέταση και υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεγάλες Επενδύσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Στην απόφαση της γενικής γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στυλιανής Σιαράπη, με τα ονόματα των μελών των επιτροπών, που δημοσιεύτηκε σήμερα (8/1) στη Διαύγεια, επισημαίνεται η σημασία της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Ν. 4887/2022, το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που δύνανται να λάβουν ενισχύσεις με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων ή άλλων κινήτρων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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