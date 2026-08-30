Νέες τιμές από Δευτέρα: Πάνω από 1.600 προϊόντα φθηνότερα έως 30% – Τι αλλάζει στα καύσιμα

Σε ισχύ τίθενται από αύριο, Δευτέρα 31/8, οι νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερα από 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση του κόστους στο ράφι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μέση μείωση των τιμών υπολογίζεται περίπου στο 7%, ενώ σε ορισμένους κωδικούς οι μειώσεις αναμένεται να φτάσουν έως και το 30%.

Η λίστα των προϊόντων έχει διευρυνθεί τις τελευταίες ημέρες και πλέον περιλαμβάνει περίπου 1.660 κωδικούς. Οι μειώσεις διαμορφώνονται, ανάλογα με το προϊόν, από 5% έως 30%, με το τελικό όφελος για τους καταναλωτές να εξαρτάται και από την τιμολογιακή πολιτική κάθε αλυσίδας λιανεμπορίου.

Στην πρωτοβουλία έχουν δηλώσει συμμετοχή 90 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και τρεις αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην αγορά παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

Η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ και η ειδική σήμανση

Κρίσιμο ζήτημα για την τελική διαμόρφωση των τιμών αποτελεί η συμμετοχή των αλυσίδων λιανεμπορίου. Τα αρχικά στοιχεία για τις μειώσεις προέρχονται από τους προμηθευτές, ενώ οι αλυσίδες καταρτίζουν τις δικές τους λίστες, στις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν επιπλέον ποσοστά έκπτωσης.

Τα ποσοστά αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από αλυσίδα σε αλυσίδα, λόγω του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να πραγματοποιούν έρευνα αγοράς, προκειμένου να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες τιμές και προσφορές.

Τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια, ώστε να μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα από τους καταναλωτές. Παράλληλα, οι σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου θα μπορεί να διαπιστωθεί ποια προϊόντα περιλαμβάνονται στο μέτρο και ποια είναι η τιμή τους.

Κρέας και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Στη λίστα περιλαμβάνονται και προϊόντα διατροφής, μεταξύ των οποίων κρέατα. Η συμμετοχή της συγκεκριμένης κατηγορίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι τιμές του κρέατος έχουν συμβάλει σημαντικά στις πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων μηνών.

Ιδιαίτερα το μοσχαρίσιο κρέας συγκαταλέγεται μεταξύ των προϊόντων που έχουν καταγράψει σημαντικές ετήσιες ανατιμήσεις.

Στις κατηγορίες που συμμετέχουν περιλαμβάνονται επίσης αρκετά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στο επίκεντρο και τα καύσιμα

Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των τιμών στα καύσιμα κίνησης, οι οποίες εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη βενζίνη να παραμένει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη λιανική.

Στο τέλος του μήνα, η διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται περίπου στο 1,51 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αντίθετα, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αποκλιμάκωση στη διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η τιμή έχει υποχωρήσει στα 1,38 ευρώ, από 1,47 ευρώ στις 22 Αυγούστου.

Η συγκεκριμένη μείωση δεν έχει, μέχρι στιγμής, αποτυπωθεί στον ίδιο βαθμό στις τιμές λιανικής. Εκτιμάται ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να περάσει περισσότερο στην αγορά την επόμενη εβδομάδα, ανάλογα βεβαίως και με την πορεία των διεθνών τιμών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl2dizy7coxt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Κυβέρνηση: «Ο αγώνας θέλει συνέχεια» - Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Μαρκόπουλος, απέρριψε την κριτική ότι η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα της ακρίβειας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι «δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση αμέριμνη παρακολουθεί ένα πρόβλημα», σημειώνοντας πως έχουν ήδη ληφθεί μέτρα και πως «αυτός ο αγώνας θέλει συνέχεια όσο αυτή η κρίση εκτείνεται».

Από την πλευρά των καταναλωτικών οργανώσεων, ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι μειώσεις δεν αφορούν οριζόντια όλες τις κατηγορίες προϊόντων, αλλά συγκεκριμένους κωδικούς.

Ο οικονομολόγος και επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Παναγιώτης Καλοφώνος, εξήγησε χαρακτηριστικά ότι δεν σημαίνει πως μια ολόκληρη κατηγορία, όπως τα μακαρόνια, θα μειωθεί κατά 7%. Η μείωση αφορά τους συγκεκριμένους κωδικούς που έχουν εντάξει οι προμηθευτές στην πρωτοβουλία.

Έτσι, το πραγματικό αποτύπωμα του μέτρου στις τελικές τιμές θα κριθεί από το εύρος των προϊόντων που θα συμμετάσχουν, τις πρόσθετες εκπτώσεις που θα εφαρμόσουν οι αλυσίδες λιανεμπορίου και, τελικά, από το κατά πόσο οι μειώσεις θα μεταφραστούν σε ουσιαστική ελάφρυνση του συνολικού κόστους του καλαθιού των νοικοκυριών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl2gspjf6sjt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}