ΕΛΣΤΑΤ: Aυξήθηκε η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2023 - H εικόνα ανά Περιφέρεια

Σημαντική ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών (NUTS II), η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αυξήθηκε το 2023 κατά 7,3% στο σύνολο της χώρας, αποτυπώνοντας τη δυναμική της ανάπτυξης σε αρκετές Περιφέρειες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην άνοδο διαδραμάτισαν τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική, ενώ τα στοιχεία βασίζονται στο επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό πλαίσιο εθνικών λογαριασμών και είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα εθνικά μεγέθη.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των Περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 48,8% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,9%

Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η ανάλυσή του δείχνει αύξηση 8,9% για το σύνολο της Χώρας μεταξύ των ετών 2022 και 2023 (Πίνακας 2). Από την περιφερειακή ανάλυση παρατηρείται ότι οι Περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση είναι τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και Αττική, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 1,0%.

Στο Διάγραμμα 2 εμφανίζονται το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανά Περιφέρεια (αριστερός άξονας) και η ετήσια μεταβολή του (δεξιός άξονας).