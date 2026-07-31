ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάιο 2026.

Η εξέλιξή τους, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής: Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 10,1% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 αύξηση 5,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 6,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 αύξηση 5,7%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 3,4%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Μάιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 3,3%.