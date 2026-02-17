ΤτΕ: Ταμειακό πλεόνασμα 1,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026
Οικονομία
13:48 - 17 Φεβ 2026

Το πλεόνασμα της Ελλάδας σε ταμειακή βάση παρουσίασε σημαντική αύξηση για τον πρώτο μήνα του 2026. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τον Ιανουάριο 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.904 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 560 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κατά τον μήνα αυτό, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 5.387 εκατ. ευρώ, από 5.698 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 4.064 εκατ. ευρώ, από 5.488 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.

Πίνακας: Καθαρές δανειακές ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση (εκατ. ευρώ)

