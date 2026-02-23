Το 2026 χρονιά-ορόσημο για επενδύσεις, Ταμείο Ανάκαμψης και νέα χρηματοδοτικά προγράμματα

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το 2026 προδιαγράφεται ως μια χρονιά με ισχυρές προκλήσεις για την ελληνική οικονομία, σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες και «αντίθετους ανέμους». Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, η κυβέρνηση θέτει ως βασικό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, την επιτυχή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και την επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στην τριμηνιαία συνέντευξη Τύπου για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του χαρτοφυλακίου του, ο υπουργός χαρακτήρισε το 2026 «κομβική χρονιά», τονίζοντας πως το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανέρχεται στο ποσό-ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των δημοσιονομικών και επενδυτικών της στόχων.

Στην τελική ευθεία το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

παράλληλα, το Ταμείο Ανάκαμψης εισέρχεται στην τελική του φάση, καθώς τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου 2026, με το ένατο και τελευταίο αίτημα πληρωμής να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Μέχρι σήμερα όπως ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης :

- Από τα 18,2 δισ. ευρώ των επιδοτήσεων έχουν εισπραχθεί 12,9 δισ.

- Από τα 17,8 δισ. ευρώ των δανείων έχουν εισπραχθεί 11,7 δισ.

- Συνολικά έχει εκταμιευθεί το 68,5% των διαθέσιμων πόρων.

Στο σκέλος των επιχορηγήσεων έχουν ενταχθεί 842 έργα, συνολικού ύψους 13,75 δισ. ευρώ, ενώ έχουν υπογραφεί 601 συμβάσεις. Το 2025 ολοκληρώθηκε με δύο αιτήματα πληρωμής επιχορηγήσεων και το έκτο αίτημα για τα δάνεια, συνολικού ύψους 3,27 δισ. ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις από το πέμπτο και έκτο αίτημα ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται και η έγκριση των δύο αναθεωρήσεων του προγράμματος, που απλοποίησαν ορόσημα και στόχους χωρίς να μειωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός, όπως τόνισε ο υπουργός.

4η στην ΕΕ η Ελλάδα στο ΕΣΠΑ 2021-2027

Σημαντική όπως αναφέρθηκε είναι η πρόοδος και στο ΕΣΠΑ 2021-2027, όπου η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την απορρόφηση, με ποσοστό δαπανών 22%. Ζητούμενο βέβαια, με βάση την αγορά είναι η ολοκλήρωσε σε άμεσο χρόνο των εκταμιεύσεων.

Πάντως, όπως είπε ο Ν. Παπαθανάσης , οι προσκλήσεις έχουν φτάσει στο 86% του προγράμματος και οι εντάξεις στο 57%, ενώ η χώρα ήταν από τις πρώτες που κατέθεσαν πρόταση ενδιάμεσης αναθεώρησης, ενσωματώνοντας νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες όπως:

- η διαχείριση υδάτινων πόρων,

- η προσιτή στέγαση,

- η καινοτομία και η άμυνα.

Στις τομεακές δράσεις περιλαμβάνονται προγράμματα όπως οι «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς και νέα εργαλεία ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Τα νέα προγράμματα που ανοίγουν το 2026

«Παράγουμε Εδώ»: Ενίσχυση μεταποίησης και μείωση εμπορικού ελλείμματος

Τον Μάρτιο στο μεταξύ με βάση όσα αναφέρθηκαν αναμένεται να ανοίξει το πρόγραμμα «Παράγουμε Εδώ», που απευθύνεται σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Η επιδότηση θα φτάνει έως τις 200.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 50%. Για παράδειγμα, επενδυτικό σχέδιο ύψους 300.000 ευρώ μπορεί να λάβει δημόσια χρηματοδότηση 150.000 ευρώ.

13.000 ευρώ για νέους πτυχιούχους

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται και η ενεργοποίηση της δράσης για νέους πτυχιούχους που επιθυμούν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Η βασική επιδότηση ανέρχεται σε 13.000 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει τις 21.000 ευρώ. Εφόσον ο νέος επιχειρηματίας προσλάβει εργαζόμενο, προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 15.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υλοποιεί πρόγραμμα επιχορήγησης 17.500 ευρώ για ανέργους που προχωρούν σε ίδρυση νέας επιχείρησης.

Νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων έως 90%

Τον Μάιο αναμένεται νέο, πιλοτικό για την Ευρώπη πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών, με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 90%.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

- 20%–30% θα αφορά ενεργειακή αναβάθμιση,

- 70%–80% θα καλύπτει λοιπές εργασίες ανακαίνισης που δεν σχετίζονται άμεσα με την ενεργειακή απόδοση.

Το πρόγραμμα εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο στεγαστικών δράσεων ύψους 6,5 δισ. ευρώ.

Καθοριστικός ο ρόλος της Ελληνικήσ Αναπτυξιακής Τράπεζας

Παράλληλα με βάση όσα ανέφερε η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, καταλυτικός είναι ο ρόλος της ΕΑΤ σε σχέση με τη ρευστότητα, καθώς στα χρόνια λειτουργίας της έχει δώσει:

- 81.000 νέα δάνεια

- 14,2 δισ. ευρώ εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις

- Πάνω από 2.000 δάνεια μέσω ΤΕΠΙΧ (90% σε μικρές επιχειρήσεις)

Όπως είπε αναμένεται - Επανεκκίνηση Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - Νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 355 εκατ. € - Ταμείο Μικροδανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας 95 εκατ. € (50% επιδότηση επιτοκίου) Στους άμεσους στόχου είναι η ολοκλήρωση του Pillar Assessment που θα νοίξει νέες δυνατότητες στην ΕΑΤ ενώ σημείωσε είναι πιθανή η διαχείριση 2 δισ. ευρώ επιπλέον για ΜμΕ, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα, κάτι που θα οριστικοποιηθεί εντός των επόμενων 5-6 μηνών.

Επενδύσεις σε καινοτομία μέσω της Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων

Στον τομέα των επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, με βάση όσα είπε ο προεδρός της Χάρης Λαμπρόπουλος, η ΕΑΤΕ διαχειρίζεται 42 επενδυτικά σχήματα, με συνολικά κεφάλαια 2,45 δισ. ευρώ και συμμετοχές σε περισσότερες από 236 επιχειρήσεις.

Όπως τόνισε μόχλευση αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου: για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται, κινητοποιούνται 23 ευρώ στην οικονομία. Για το 2026 αναμένεται η δημιουργία νέων funds σε τομείς αιχμής, όπως οι υποδομές και οι επιστήμες υγείας.

Χρονιά μετάβασης από την απορρόφηση στην υλοποίηση

Ουσοαστικα με βάση την πολιτική ή ηγεσία του ΥΠΕΘΟ το 2026 αναδεικνύεται σε έτος μετάβασης: από την ταχεία απορρόφηση πόρων στην επιτυχή ολοκλήρωση έργων και στη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αποτυπώματος.

Στο επίκεντρο φαίνεται ότι μπαίνουν πιο εμφατικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη μεταποίηση, η στέγαση και η καινοτομία.