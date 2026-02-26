Πενήντα επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 47,3% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών

Συνολικά, σχεδόν 20 χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιήσαν το 2024 εξαγωγές συνολικού ύψους 47 δισ. ευρώ. Ασφαλώς δεν είναι λίγες, αλλά στην πραγματικότητα η «πίτα» των εξαγωγών ανήκει ως επί το πλείστον σε περίπου 50 επιχειρήσεις
Οι μισές εξαγωγές (για την ακρίβεια το 47.3% της συνολικής αξίας τους) πραγματοποιήθηκε το 2024 από 50 επιχειρήσεις.
Μόλις πέντε επιχειρήσεις ευθύνονται για το 27,2% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 83,4% πραγματοποιήθηκε από 1.000 επιχειρήσεις.
Συνεπώς οι υπόλοιπες σχεδόν 19.000 έχουν ένα πολύ μικρό μερίδιο.
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