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Πενήντα επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 47,3% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών
Οικονομία
08:38 - 26 Φεβ 2026

Πενήντα επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 47,3% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών

Reporter.gr Newsroom
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Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ φανερώνουν πως οι ελληνικές εξαγωγές είναι υπόθεση λίγων και μεγάλων.

Συνολικά, σχεδόν 20 χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιήσαν το 2024 εξαγωγές συνολικού ύψους 47 δισ. ευρώ. Ασφαλώς δεν είναι λίγες, αλλά στην πραγματικότητα η «πίτα» των εξαγωγών ανήκει ως επί το πλείστον σε περίπου 50 επιχειρήσεις

Οι μισές εξαγωγές (για την ακρίβεια το 47.3% της συνολικής αξίας τους) πραγματοποιήθηκε το 2024 από 50 επιχειρήσεις.

Μόλις πέντε επιχειρήσεις ευθύνονται για το 27,2% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, ενώ το 83,4% πραγματοποιήθηκε από 1.000 επιχειρήσεις.

Συνεπώς οι υπόλοιπες σχεδόν 19.000 έχουν ένα πολύ μικρό μερίδιο.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία ΕΔΩ

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