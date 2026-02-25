Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι εν όψει των αυριανών (26/2) συνομιλιών στη Γενεύη

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (25/2) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την ολοκλήρωση της συνομιλίας επιβεβαίωσε και ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου, Ντμίτρο Λίτβιν, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική αυτή επαφή πραγματοποιείται ενόψει των συνομιλιών που θα διεξαχθούν αύριο, Πέμπτη (26/2) στη Γενεύη, όπου ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρούστεμ Ουμέροφ θα συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι επαφές αυτές έχουν στόχο την προετοιμασία νέου γύρου τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, οι οποίες προγραμματίζονται για το Μάρτιο.