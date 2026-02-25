ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι εν όψει των αυριανών (26/2) συνομιλιών στη Γενεύη
Ειδήσεις
22:34 - 25 Φεβ 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Ζελένσκι εν όψει των αυριανών (26/2) συνομιλιών στη Γενεύη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα (25/2) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).      

Την ολοκλήρωση της συνομιλίας επιβεβαίωσε και ο σύμβουλος επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου, Ντμίτρο Λίτβιν, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική αυτή επαφή πραγματοποιείται ενόψει των συνομιλιών που θα διεξαχθούν αύριο, Πέμπτη (26/2) στη Γενεύη, όπου ο Ουκρανός διαπραγματευτής Ρούστεμ Ουμέροφ θα συναντηθεί με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι επαφές αυτές έχουν στόχο την προετοιμασία νέου γύρου τριμερών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, οι οποίες προγραμματίζονται για το Μάρτιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Αθηναίων: Κυκλοφοριακή ανάσα για την Πλάκα: Σε λειτουργία η αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας
Ειδήσεις

Δήμος Αθηναίων: Κυκλοφοριακή ανάσα για την Πλάκα: Σε λειτουργία η αναστροφή στη Λεωφόρο Αμαλίας

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» και τα πυραυλικά προγράμματα
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν - Στο στόχαστρο ο «σκιώδης στόλος» και τα πυραυλικά προγράμματα

Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόστιμο στο Reddit για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων
Ειδήσεις

Ηνωμένο Βασίλειο: Πρόστιμο στο Reddit για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»
Ειδήσεις

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;
Ειδήσεις

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:59

Κόστα σε Βόρεια Μακεδονία: «Μόνη οδός για την ένταξη στην ΕΕ η συνταγματική αλλαγή»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:45

Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Πολιτική
02/06/2026 - 23:30

Πλεύρης: Εάν αποτύχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης θα πάμε σε πιο σκληρές πολιτικές ως Ευρώπη

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 23:23

Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 23:20

Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Πολιτική
02/06/2026 - 23:15

Τούρκος Πρέσβης: Μήνυμα προσέγγισης Ελλάδας–Τουρκίας στα Ποσειδώνια

Ειδήσεις
02/06/2026 - 23:05

Τραμπ: «Ψευδείς οι πληροφορίες περί διακοπής του διαλόγου με την Τεχεράνη»

Magazino
02/06/2026 - 23:00

Η φωνή του Αραβικού Κόσμου στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:45

Γκουτέρες: Σφοδρή καταδίκη για τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ειδήσεις
02/06/2026 - 22:30

Ρίτσαρντ Γκιρ: Ποιος θα φανταζόταν ότι ένας μανιακός θα γινόταν πρόεδρος των ΗΠΑ;

Πολιτική
02/06/2026 - 22:11

Το μήνυμα ενότητας του Σακελλαρίδη: Θα ανασυγκροτηθούμε και θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται

Πολιτική
02/06/2026 - 22:05

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:45

Τίρανα: Ανυποχώρητος ο Ράμα για την επένδυση Κούσνερ – «Η Αλβανία δεν πωλείται», απαντούν οι πολίτες

Ειδήσεις
02/06/2026 - 21:25

ΗΠΑ: Εκτίναξη των διαθέσιμων θέσεων εργασίας – Σε υψηλό 2,5 ετών η ζήτηση για προσωπικό

Πολιτική
02/06/2026 - 21:05

Δημοσκόπηση Pulse: Δεύτερος ο Τσίπρας με 15,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 11,5% - Από πού παίρνει η Καρυστιανού

Υγεία
02/06/2026 - 21:00

Καμπανάκι από τη Σουηδία: «Αφήστε τα κινητά όταν είστε με τα παιδιά σας» - Οι νέες οδηγίες για τους γονείς

Magazino
02/06/2026 - 21:00

Ο Nick Cave έρχεται στο Release Athens για μια συναυλία ζωής – και ξέρουμε γιατί δεν θα τη χάσεις

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 20:45

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Πολιτική
02/06/2026 - 20:25

ΚΚΕ για δηλώσεις Ντίλιαν: Ο κόσμος «το έχει τούμπανο» και η κυβέρνηση ΝΔ «κρυφό καμάρι»

Ειδήσεις
02/06/2026 - 20:10

Σοκαριστικά ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: 45 μαχαιριές - Έρευνα για υπνωτικό στα παιδιά

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ